Samahara Lobatón reapareció en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ este 17 de agosto, donde no dudó en hablar sobre aspectos íntimos de su vida personal, entre ellos su conflictiva relación con Youna, el padre de su primera hija, quien actualmente vive en Estados Unidos. La hija de Melissa Klug contó que se fue a vivir con él con la esperanza de retomar la relación; sin embargo, la convivencia no funcionó.

Según reveló a Beto Ortiz, no logró adaptarse al estilo de vida en el extranjero, especialmente por estar sola con su hija y lejos de las comodidades que tenía en Perú, como el apoyo de hasta tres nanas que la ayudaban con las tareas del hogar. A raíz de esta confesión, el conductor le preguntó sin filtros cuánto gana como influencer. “Muy bien, para vivir en paz”, fue su respuesta inicial, pero luego terminó revelando los montos aproximados.

¿Cuánto gana Samahara Lobatón como influencer?

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Samahara Lobatón sorprendió a Beto Ortiz y a los televidentes al revelar que, gracias a su trabajo como influencer en redes sociales, puede llegar a ganar hasta S/40.000 en un buen mes. No obstante, también indicó que sus ingresos no siempre son constantes. “En un mal mes, S/10.000”, reconoció.

La cifra dejó impactado al conductor del programa, quien no dudó en bromear con una comparación llamativa: “¿Sabes que ganas más que Dina Boluarte?”, en referencia a la presidenta del Perú. Ante ello, Samahara se apresuró a aclarar que no todos los meses tienen la misma rentabilidad: “No quiere decir que todos los meses son buenos para mí, porque también ha habido temporadas feas”, explicó.

Motivado por la conversación, Beto Ortiz hizo un cálculo aproximado considerando seis meses malos y seis meses buenos, lo que daría como resultado ingresos anuales cercanos a los S/300.000. Entre risas, la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón respondió: “No siempre”.

Samahara Lobatón confiesa que le fue infiel a Youna

En otra de las preguntas realizadas durante su participación, Samahara Lobatón confesó que le fue infiel a su expareja Youna. Según relató, luego de cinco años de relación, se dio cuenta de que ya no sentía lo mismo por él. “Me había aburrido de estar con él”, declaró.

La influencer señaló que incluso intentó salvar la relación. Sin embargo, durante ese proceso, comprendió que sus sentimientos habían cambiado por completo. “Toma la decisión de irse a Estados Unidos con su familia, sabiendo que tenía una mujer y su hija acá en Perú, y en ese camino que se va me doy cuenta de que ya no quería estar con él y ahí es donde yo le saco la vuelta”, reveló la hija de Melissa Klug.

Samahara explicó que la relación se desgastó y ya no encontraba razón para estar a su lado. “Cuando ya no quieres estar con una persona te das cuenta de que ya no hay nada que hacer, por más que tengas hijos el amor ya no va a volver”, afirmó. Además, mencionó que el barbero decidió cambiar muy tarde: “Él esperó muchos años para cambiar y cuando ya lo hizo, yo ya no quería estar con él, me había aburrido estar con él”.