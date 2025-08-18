HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     
Espectáculos

Samahara Lobatón impacta al revelar la exorbitante cifra que gana como influencer: “Para vivir en paz”

Samahara Lobatón aseguró en ‘El valor de la verdad’ que sus ingresos como influencer le permiten llevar una vida cómoda, al punto de poder pagar tres nanas que la apoyan en el cuidado del hogar.

La influencer Samahara Lobatón se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram
La influencer Samahara Lobatón se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram | panamericana/instagram

Samahara Lobatón reapareció en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ este 17 de agosto, donde no dudó en hablar sobre aspectos íntimos de su vida personal, entre ellos su conflictiva relación con Youna, el padre de su primera hija, quien actualmente vive en Estados Unidos. La hija de Melissa Klug contó que se fue a vivir con él con la esperanza de retomar la relación; sin embargo, la convivencia no funcionó.

Según reveló a Beto Ortiz, no logró adaptarse al estilo de vida en el extranjero, especialmente por estar sola con su hija y lejos de las comodidades que tenía en Perú, como el apoyo de hasta tres nanas que la ayudaban con las tareas del hogar. A raíz de esta confesión, el conductor le preguntó sin filtros cuánto gana como influencer. “Muy bien, para vivir en paz”, fue su respuesta inicial, pero luego terminó revelando los montos aproximados.

PUEDES VER: Samahara Lobatón conmueve al recordar duro episodio de su infancia por culpa de su padre Abel Lobatón: 'Nunca llegó'

lr.pe

¿Cuánto gana Samahara Lobatón como influencer?

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Samahara Lobatón sorprendió a Beto Ortiz y a los televidentes al revelar que, gracias a su trabajo como influencer en redes sociales, puede llegar a ganar hasta S/40.000 en un buen mes. No obstante, también indicó que sus ingresos no siempre son constantes. “En un mal mes, S/10.000”, reconoció.

La cifra dejó impactado al conductor del programa, quien no dudó en bromear con una comparación llamativa: “¿Sabes que ganas más que Dina Boluarte?”, en referencia a la presidenta del Perú. Ante ello, Samahara se apresuró a aclarar que no todos los meses tienen la misma rentabilidad: “No quiere decir que todos los meses son buenos para mí, porque también ha habido temporadas feas”, explicó.

Motivado por la conversación, Beto Ortiz hizo un cálculo aproximado considerando seis meses malos y seis meses buenos, lo que daría como resultado ingresos anuales cercanos a los S/300.000. Entre risas, la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón respondió: “No siempre”.

PUEDES VER: Samahara Lobatón revela detalles sobre Jefferson Farfán como padre y pone de buen ejemplo a Jesús Barco: 'Es distinto'

lr.pe

Samahara Lobatón confiesa que le fue infiel a Youna

En otra de las preguntas realizadas durante su participación, Samahara Lobatón confesó que le fue infiel a su expareja Youna. Según relató, luego de cinco años de relación, se dio cuenta de que ya no sentía lo mismo por él. “Me había aburrido de estar con él”, declaró.

La influencer señaló que incluso intentó salvar la relación. Sin embargo, durante ese proceso, comprendió que sus sentimientos habían cambiado por completo. “Toma la decisión de irse a Estados Unidos con su familia, sabiendo que tenía una mujer y su hija acá en Perú, y en ese camino que se va me doy cuenta de que ya no quería estar con él y ahí es donde yo le saco la vuelta”, reveló la hija de Melissa Klug.

Samahara explicó que la relación se desgastó y ya no encontraba razón para estar a su lado. “Cuando ya no quieres estar con una persona te das cuenta de que ya no hay nada que hacer, por más que tengas hijos el amor ya no va a volver”, afirmó. Además, mencionó que el barbero decidió cambiar muy tarde: “Él esperó muchos años para cambiar y cuando ya lo hizo, yo ya no quería estar con él, me había aburrido estar con él”.

Notas relacionadas
'El valor de la verdad': todas las preguntas que respondió Samahara Lobatón

'El valor de la verdad': todas las preguntas que respondió Samahara Lobatón

LEER MÁS
La revelación de la mejor amiga de Samahara Lobatón antes de la edición de ‘El Valor de la Verdad’: "Estoy para apoyarla en lo bueno y en lo malo"

La revelación de la mejor amiga de Samahara Lobatón antes de la edición de ‘El Valor de la Verdad’: "Estoy para apoyarla en lo bueno y en lo malo"

LEER MÁS
Samahara Lobatón conmueve al recordar duro episodio de su infancia por culpa de su padre Abel Lobatón: "Nunca llegó"

Samahara Lobatón conmueve al recordar duro episodio de su infancia por culpa de su padre Abel Lobatón: "Nunca llegó"

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Samahara Lobatón revela detalles sobre Jefferson Farfán como padre y pone de buen ejemplo a Jesús Barco: "Es distinto"

Samahara Lobatón revela detalles sobre Jefferson Farfán como padre y pone de buen ejemplo a Jesús Barco: "Es distinto"

LEER MÁS
Samahara Lobatón ganó S/20.000 en 'EVDLV' tras responder 18 preguntas relacionadas a Farfán, su padre Abel e infidelidades en sus romances

Samahara Lobatón ganó S/20.000 en 'EVDLV' tras responder 18 preguntas relacionadas a Farfán, su padre Abel e infidelidades en sus romances

LEER MÁS
Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

LEER MÁS
Karen Schwarz y Ezio Oliva alarman al exponer delicado estado de salud de su hija: tuvo que ser hospitalizada de emergencia

Karen Schwarz y Ezio Oliva alarman al exponer delicado estado de salud de su hija: tuvo que ser hospitalizada de emergencia

LEER MÁS
Milett Figueroa tiene inesperada respuesta al recordar romance con Christian Meier: “Me estás metiendo en problemas”

Milett Figueroa tiene inesperada respuesta al recordar romance con Christian Meier: “Me estás metiendo en problemas”

LEER MÁS
Samahara Lobatón admite que le fue infiel a su expareja Youna: "Me había aburrido estar con él"

Samahara Lobatón admite que le fue infiel a su expareja Youna: "Me había aburrido estar con él"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota