Espectáculos

Beto Ortiz aclara si Jefferson Farfán quiso censurar las confesiones de Samahara Lobatón: “Él no es el director del programa”

Confusión en 'El valor de la verdad' por cambios en la programación. Beto Ortiz confirma la presencia de Samahara Lobatón y aclara qué pasará con la segunda parte del programa con Suheyn Cipriani.

Beto Ortiz aclara que Jefferson Farfán no censuró el programa. Rechaza rumores y asegura que el exfutbolista no tiene influencia en la producción de 'El valor de la verdad'. Fotos: capturas/Panamericana TV
Beto Ortiz aclara que Jefferson Farfán no censuró el programa. Rechaza rumores y asegura que el exfutbolista no tiene influencia en la producción de 'El valor de la verdad'.

Toda una confusión se generó este viernes 15 de agosto con respecto al próximo programa de ‘El valor de la verdad’. En un inicio, Beto Ortiz confirmó la presencia de Samahara Lobatón, quien expondrá a Jefferson Farfán. Sin embargo, el viernes se anunció que la modelo Suheyn Cipriani iba a volver a sentarse en el sillón rojo para responderle a su madre. No pasó ni dos horas y se volvió a compartir el clip promocional de las confesiones de la hija de Melissa Klug. ¿Qué pasó realmente?

Desde que se anunció la presencia de Samara Lobatón en ‘El valor de la verdad’, crecieron los rumores de que Jefferson Farfán iba a utilizar artilugios legales para impedir la emisión del programa. El chisme se volvió más potente cuando Panamericana Televisión anunció el regreso de Suheyn Cipriani. Ante tal confusión, el mismo Beto Ortiz aclaró que el exfutbolista no tuvo nada que ver con los últimos cambios.

PUEDES VER: Samahara Lobatón expone a Jefferson Farfán y lo acusa de querer 'sembrarle' un ampay a Bryan Torres: 'Humillándome'

lr.pe

Beto Ortiz niega que Farfán haya censurado ‘El valor de la verdad’

El 15 de agosto, el conductor de ‘El valor de la verdad’ apareció en las redes sociales para descartar que la ‘Foquita’ haya sido el culpable de los cambios. “He visto con sorpresa y también con humor que hay una cantidad de anuncios y comentarios en las redes sociales diciendo que Jefferson Farfán habría censurado un capítulo de ‘El valor de la verdad’, cosa que es imposible que suceda, con todo cariño”, aseveró.

Beto Ortiz aclaró que él no sigue órdenes del exfutbolista de Alianza Lima. “El señor Jefferson Farfán no es director de ‘El valor de la verdad’, ni tampoco es editor general de Panamericana Televisión, hasta donde yo sé”, añadió.

Beto Ortiz aclara qué pasó con Suheyn Cipriani

Para evitar más rumores, Beto Ortiz contó que Suheyn Cipriani quiso contestarle a su madre, la señora Betsabé Noriega, quien apareció en ‘Amor y fuego’ para contar su verdad. El programa estaba previsto para grabarse este sábado 16 de agosto, sin embargo, con el pasar de las horas, ella se arrepintió y dijo que no se someterá otra vez al polígrafo.

“Al mediodía de hoy (viernes 15), mi productor se reunió con Suheyn Cipriani porque ella estaba interesada en responderle a su madre (...) quiso dar su versión y nosotros consideramos que era de mucha pertinencia y actualidad poner a Suheyn nuevamente en el programa. Sin embargo, con el correr de las horas, ella se arrepintió y decidió que mejor no le respondía a su madre. Ella está en pleno derecho de responderle o no responderle y nosotros hemos respetado su decisión”, recalcó Ortiz.

Como Suheyn se arrepintió de grabar la promoción de ‘El valor de la verdad’ para una segunda parte, Beto Ortiz y Panamericana Televisión decidieron continuar con la programación inicial. Es decir, este domingo sí o sí se verán las confesiones de Samahara Lobatón.

