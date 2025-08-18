Samahara Lobatón expone la drástica manera como su madre Melissa Klug la castigaba: "Era mano dura"

Samahara Lobatón se confesó en 'El Valor de la Verdad' y reveló la drástica manera en que su madre Melissa Klug. La confesión de la influencer surgió luego de admitir que en el pasado consumió drogas, pero que siempre estuvo bajo el control de su madre, que nunca llegó a una adicción. “Para eso estaba el Hitler de mi mamá”, aseguró la creadora de contenido, quien fue madre a los 19 años.

“Conmigo era mano dura”, confesó la influencer, explicando que su madre la corregía estrictamente durante su adolescencia. El conductor Beto Ortiz continuó preguntando sobre la forma de los castigos, y Samahara Lobatón relató abiertamente que estos eran aplicados a 'mano alzada'.

Samahara Lobatón cuenta cómo le castigaba su madre Melissa Klug

“Mi mamá te volteaba desde que ingresabas a la casa, o sea, a todos. Por algo ha vivido tanto. (¿Te daba duro?) Sí. (¿Con qué? ¿Con correa, con chancleta?) No necesitaba nada de eso. (Puñetazo limpio). Mi mamá tiene la fuerza de un hombre, literalmente”, explicó la influencer a Beto Ortiz en 'El Valor de la Verdad'.

Además, Samahara Lobatón reveló que ella siempre se dejaba castigar y nunca le levantó la mano a su madre. El conductor del programa comentó que “es una ventaja que es antideportiva”, a lo que la hija de Abel Lobatón respondió: “Uno nunca puede levantarle la mano a su madre”.

Samahara Lobatón revela que su padre Abel Lobatón no fue 'buen padre'

Durante el programa, Samahara Lobatón afirmó que el exfutbolista Abel Lobatón no fue una figura paterna para ella, ya que sintió su ausencia durante su niñez y adolescencia. La influencer explicó que esto se debía a que su padre era “inmaduro” en esa etapa de su vida.

A pesar de ello, la influencer aseguró que logró perdonar a su padre y actualmente mantiene una buena relación con él.