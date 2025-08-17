Samahara Lobatón revela detalles sobre Jefferson Farfán como padre y pone de buen ejemplo a Jesús Barco: "Es distinto"
Samahara Lobatón recordó el rol como padre de Jefferson Farfán cuando convivieron y lo comparó con el trato que tiene Jesús Barco, pareja actual de su madre Melissa Klug.
- 'El valor de la verdad' : canal TV y plataformas para ver las revelaciones de Samahara Lobatón
- 'El valor de la verdad': la lista de preguntas que responderá Samahara Lobatón
Samahara Lobatón confesó en ‘El valor de la verdad’ cómo fue su convivencia con Jefferson Farfán cuando aún mantenía una relación con su madre, Melissa Klug. La joven contó que, si bien tuvo una imagen paternal de él, nunca lo consideró como un papá. Además, resaltó que con Jesús Barco, actual pareja de Klug, mantiene una mejor relación de padrastro e hija.
"En cambio con Jesús (Barco) fue totalmente diferente", dijo Samahara Lobatón, al destacar que él está pendiente tanto de ella como de sus hermanos, algo que no sucedía con el futbolista Jefferson Farfán. Además, reveló que no lo considera una imagen de "proveedor", ya que no se hacía cargo de sus gastos directamente.