Samahara Lobatón confesó en ‘El valor de la verdad’ cómo fue su convivencia con Jefferson Farfán cuando aún mantenía una relación con su madre, Melissa Klug. La joven contó que, si bien tuvo una imagen paternal de él, nunca lo consideró como un papá. Además, resaltó que con Jesús Barco, actual pareja de Klug, mantiene una mejor relación de padrastro e hija.

"En cambio con Jesús (Barco) fue totalmente diferente", dijo Samahara Lobatón, al destacar que él está pendiente tanto de ella como de sus hermanos, algo que no sucedía con el futbolista Jefferson Farfán. Además, reveló que no lo considera una imagen de "proveedor", ya que no se hacía cargo de sus gastos directamente.