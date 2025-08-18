HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Samahara Lobatón expone mensaje que Jefferson Farfán envió a Bryan Torres para impedir su relación: “Que no saliera conmigo”

Samahara Lobatón confesó que se arrepiente de haber defendido a Jefferson Farfán y reveló que el exfutbolista hizo una fuerte advertencia a Bryan Torres tras confirmarse su romance.

Samahara Lobatón habló en EVDLV de su vínculo con Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram
Samahara Lobatón habló en EVDLV de su vínculo con Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/Panamericana/Instagram | panamericana/instagram

Samahara Lobatón participó en ‘El valor de la verdad’ este domingo 17 de agosto, donde se sentó en el sillón rojo para hablar sin filtros sobre distintos episodios de su vida. Uno de los temas que más llamó la atención fue su vínculo con Jefferson Farfán, a quien alguna vez consideró como una figura paterna. Sin embargo, la relación se quebró por completo cuando ella inició su romance con Bryan Torres, amigo cercano y trabajador del exfutbolista.

Durante la entrevista, la influencer reconoció que se arrepiente de haber defendido públicamente a Farfán, pues siente que él nunca le tuvo el mismo aprecio. Incluso reveló un episodio que marcó su distanciamiento definitivo: “Cuando yo comencé a salir con Bryan y se hace público, él (Farfán) le escribe mensaje donde le dice que se abriera, que no saliera conmigo, que no quería meterse él en problemas y que iba a armarle un ampay para que lo ampayen con otra mujer”, explicó.

PUEDES VER: Samahara Lobatón revela detalles sobre Jefferson Farfán como padre y pone de buen ejemplo a Jesús Barco: 'Es distinto'

lr.pe

Samahara Lobatón afirma que Jefferson Farfán amenazó a Bryan Torres

Samahara Lobatón afirmó que fue ella misma quien leyó el mensaje que Jefferson Farfán le envió a Bryan Torres, y no porque alguien se lo contara. “Textualmente yo leí todo eso, Bryan nunca respondió ese mensaje”, comentó, lamentando que –en su opinión– el exfutbolista buscara humillarla públicamente.

Al respecto, Beto Ortiz señaló que esa actitud dejaba a la ‘Foquita’ como alguien “malvado”. La influencer coincidió con el conductor y expresó que, a pesar de haberlo apreciado, esa acción le confirmó que el vínculo con él nunca fue recíproco. “Nunca me quiso, nunca me tuvo consideración, nunca me respetó, nunca nada, eso para mí hizo que, de dónde lo tenía a él, él se cayera”, declaró en el programa.

Asimismo, reveló que Melissa Klug, su madre, no estaba de acuerdo con su relación con Bryan Torres, pues sospechaba que él solo buscaba hacerle daño tanto a ella como a Samahara. Sin embargo, la influencer dejó entrever que sería Farfán el que tendría un interés en perjudicar a su madre. “No sé el por qué del mensaje. Era un señor testamento. No puedo mostrarlo porque no es mi conversación, pero eso dice la conversación”, añadió.

Samahara Lobatón contó que nunca le mencionó a Jefferson Farfán que había visto aquel mensaje. Por su parte, Ortiz especuló que el exfutbolista podría haberse sentido incómodo por la información que su amigo conocía sobre su vida personal. No obstante, la influencer aclaró que, hasta la fecha, su pareja se mantiene leal, pues nunca conversa con ella sobre ese tema.

PUEDES VER: Samahara Lobatón impacta al revelar la exorbitante cifra que gana como influencer: 'Para vivir en paz'

lr.pe

¿Qué preguntas respondió Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad'?

A continuación te detallamos todas las preguntas que respondió la influencer para llevarse los S/20.000 :

  1. ¿Te golpeó Youna? Sí/verdad
  2. ¿Te fue infiel Youna? Sí/verdad
  3. ¿Te defendiste de Youna con un cuchillo?
  4. ¿Te arrepientes de haber sido madre tan joven? botón rojo, pregunta de repuesto:¿Te caíste estando embarazada? Sí/verdad
  5. ¿Fue Abel Lobatón un buen padre? No/verdad
  6. ¿Fue Jefferson Farfán tu imagen paterna? Sí/verdad
  7. ¿Te negó Ivana Yturbe que tenía una relación con Jefferson? Sí/verdad
  8. ¿Manejaba Ivana Yturbe el Audi rojo de Jefferson? Sí/verdad
  9. ¿Te peleaste con Ivana por culpa de Jefferson? Sí/verdad
  10. ¿Le preguntaste a Delany si estaba saliendo con Jefferson? Sí/verdad
  11. ¿Te fuiste de tu casa después de pelear con tu madre? Sí/verdad
  12. ¿Eres mejor madre que tu madre? No/verdad
  13. ¿Recogió Bryan la polera de Jefferson de la casa de Shirley? Sí/verdad
  14. ¿Te arrepientes de haber defendido a Jefferson? Sí/verdad
  15. ¿Le fuiste infiel a Youna? Sí/verdad
  16. ¿Te amenazó Youna con revelar datos de tu vida? Sí/verdad
  17. ¿Te fue infiel 'el Bryan'? Sí/verdad
  18. ¿Es 'el Bryan' el amor de tu vida? Sí/verdad

