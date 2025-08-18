Samahara Lobatón participó en ‘El valor de la verdad’ este domingo 17 de agosto, donde se sentó en el sillón rojo para hablar sin filtros sobre distintos episodios de su vida. Uno de los temas que más llamó la atención fue su vínculo con Jefferson Farfán, a quien alguna vez consideró como una figura paterna. Sin embargo, la relación se quebró por completo cuando ella inició su romance con Bryan Torres, amigo cercano y trabajador del exfutbolista.

Durante la entrevista, la influencer reconoció que se arrepiente de haber defendido públicamente a Farfán, pues siente que él nunca le tuvo el mismo aprecio. Incluso reveló un episodio que marcó su distanciamiento definitivo: “Cuando yo comencé a salir con Bryan y se hace público, él (Farfán) le escribe mensaje donde le dice que se abriera, que no saliera conmigo, que no quería meterse él en problemas y que iba a armarle un ampay para que lo ampayen con otra mujer”, explicó.

Samahara Lobatón afirma que Jefferson Farfán amenazó a Bryan Torres

Samahara Lobatón afirmó que fue ella misma quien leyó el mensaje que Jefferson Farfán le envió a Bryan Torres, y no porque alguien se lo contara. “Textualmente yo leí todo eso, Bryan nunca respondió ese mensaje”, comentó, lamentando que –en su opinión– el exfutbolista buscara humillarla públicamente.

Al respecto, Beto Ortiz señaló que esa actitud dejaba a la ‘Foquita’ como alguien “malvado”. La influencer coincidió con el conductor y expresó que, a pesar de haberlo apreciado, esa acción le confirmó que el vínculo con él nunca fue recíproco. “Nunca me quiso, nunca me tuvo consideración, nunca me respetó, nunca nada, eso para mí hizo que, de dónde lo tenía a él, él se cayera”, declaró en el programa.

Asimismo, reveló que Melissa Klug, su madre, no estaba de acuerdo con su relación con Bryan Torres, pues sospechaba que él solo buscaba hacerle daño tanto a ella como a Samahara. Sin embargo, la influencer dejó entrever que sería Farfán el que tendría un interés en perjudicar a su madre. “No sé el por qué del mensaje. Era un señor testamento. No puedo mostrarlo porque no es mi conversación, pero eso dice la conversación”, añadió.

Samahara Lobatón contó que nunca le mencionó a Jefferson Farfán que había visto aquel mensaje. Por su parte, Ortiz especuló que el exfutbolista podría haberse sentido incómodo por la información que su amigo conocía sobre su vida personal. No obstante, la influencer aclaró que, hasta la fecha, su pareja se mantiene leal, pues nunca conversa con ella sobre ese tema.

¿Qué preguntas respondió Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad'?

A continuación te detallamos todas las preguntas que respondió la influencer para llevarse los S/20.000 :