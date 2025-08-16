HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     
Espectáculos

¿Qué preguntas responderá Samahara Lobatón en ‘El valor de la verdad’?

Samahara Lobatón estará en 'El valor de la verdad' y revelará detalles sobre el romance de Jefferson Farfán con Ivana Yturbe. Descubre qué otros secretos contará en el programa.

Samahara Lobatón se confesará en 'El valor de la verdad'. Foto: Panamericana TV
Samahara Lobatón se confesará en 'El valor de la verdad'. Foto: Panamericana TV | panamericana

El episodio de ‘El valor de la verdad’ de este domingo 17 de agosto por Panamericana Televisión tendrá como protagonista a Samahara Lobatón, quien se sentará en el temido sillón rojo para responder preguntas sobre su vida personal. Luego de que se anunciara el regreso de Suheyn Cipriani, finalmente se confirmó que será Samahara quien ocupe el episodio tras los rumores sobre una posible censura por parte de Jefferson Farfán.

Durante el programa, la hija de Melissa Klug hablará de los momentos más íntimos y polémicos de su vida, incluyendo su relación con Jefferson Farfán, figura paterna en su vida, y su pasado romance con Ivana Yturbe, así como sus supuestas relaciones paralelas con Delany López, Darinka Ramírez y Xiomy Kanashiro, entre otros temas que han despertado gran interés en el público.

PUEDES VER: Samahara Lobatón expone a Jefferson Farfán y lo acusa de querer 'sembrarle' un ampay a Bryan Torres: 'Humillándome'

lr.pe

Preguntas de Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad'

Samahara Lobatón se enfrentará a preguntas fuertes sobre su vida personal en el próximo episodio de ‘El valor de la verdad. En el avance, la influencer abordará su relación con Jefferson Farfán, expareja de su madre Melissa Klug, comentando sobre el romance que él tuvo con Ivana Yturbe, su amiga, a sus espaldas: “Ella nunca me dijo: ‘yo estoy saliendo con él’ (…) lo que hace la calentura y el amor”. Además, confirmaría que Farfán tuvo relaciones paralelas con Xiomy Kanashiro, Delany López y la madre de su última hija, Darinka Ramírez. “Ese es el proceso de las tres juntas”, menciona Samahara.

La influencer también compartirá un episodio en el que Farfán habría intentado impedir que ella tuviera una relación con Bryan Torres, padre de sus hijos, llegando incluso a amenazar con un ampay: "Él (Farfán) le escribe un mensaje a Bryan que yo leí, donde le dice que no saliera conmigo. Iba a armarle un ampay para que lo ampayen a él con otra mujer", expresó Samahara. Además, relatará situaciones de violencia con Youna, padre de su última hija, a quien habría amenazado con un arma punzocortante, mostrando los momentos más polémicos de su vida.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani expone por qué le ofreció ayuda económica a su madre tras participar en 'El valor de la verdad': 'Se dedica a su iglesia'

lr.pe

Beto Ortiz aclara si Jefferson Farfán intentó censurar 'El valor de la verdad'

Tras el anuncio de la participación de Samahara Lobatón en ‘El valor de la verdad’, surgieron rumores de que Jefferson Farfán habría querido impedir la emisión del programa, especialmente cuando Panamericana Televisión anunció el regreso de Suheyn Cipriani. Ante la confusión, Beto Ortiz aclaró que el exfutbolista no tuvo relación con los cambios: “He visto con sorpresa y también con humor que hay una cantidad de anuncios y comentarios en las redes sociales diciendo que Jefferson Farfán habría censurado un capítulo de El valor de la verdad, cosa que es imposible que suceda, con todo cariño”, expresó.

El periodista aseguró que Farfán no tiene autoridad sobre el programa: “El señor Jefferson Farfán no es director de El valor de la verdad, ni tampoco es editor general de Panamericana Televisión, hasta donde yo sé”, agregó. Además, explicó que los cambios se debieron a que Suheyn Cipriani decidió no responderle a su madre, Betsabé Noriega, pese a que inicialmente había aceptado presentarse en el polígrafo para contar su versión de los hechos.

Notas relacionadas
¿Quién es Samahara Lobatón, próxima invitada de 'El valor de la verdad' en vivo?

¿Quién es Samahara Lobatón, próxima invitada de 'El valor de la verdad' en vivo?

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ con Samahara Lobatón: horario exacto para ver sus confesiones sobre Jefferson Farfán

‘El valor de la verdad’ con Samahara Lobatón: horario exacto para ver sus confesiones sobre Jefferson Farfán

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Samahara Lobatón: canal TV y plataformas para ver sus confesiones sobre Jefferson Farfán

'El valor de la verdad' con Samahara Lobatón: canal TV y plataformas para ver sus confesiones sobre Jefferson Farfán

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Christian Cueva termina con rumores sobre supuesta ruptura luego de que Pamela Franco borrara sus fotos: “Mi amor”

Christian Cueva termina con rumores sobre supuesta ruptura luego de que Pamela Franco borrara sus fotos: “Mi amor”

LEER MÁS
Exchico reality salió de Perú a buscar fortuna en otros países, triunfa como modelo en París y está por abrir su propia empresa en Dubai

Exchico reality salió de Perú a buscar fortuna en otros países, triunfa como modelo en París y está por abrir su propia empresa en Dubai

LEER MÁS
Richard Acuña celebró los 15 años de su hija con Beéle como artista sorpresa: "Un sueño hecho realidad"

Richard Acuña celebró los 15 años de su hija con Beéle como artista sorpresa: "Un sueño hecho realidad"

LEER MÁS
Festival Chim Pum Callao 2025: lineup, horarios, artistas y todo sobre el evento chalaco

Festival Chim Pum Callao 2025: lineup, horarios, artistas y todo sobre el evento chalaco

LEER MÁS
Milett Figueroa sorprende con su gran regreso a la TV peruana en ‘Eres mi sangre’: ¿qué papel tendrá?

Milett Figueroa sorprende con su gran regreso a la TV peruana en ‘Eres mi sangre’: ¿qué papel tendrá?

LEER MÁS
Pamela Franco rompe su silencio sobre su relación con Christian Cueva tras borrar todas sus fotos: "Estoy tranquila"

Pamela Franco rompe su silencio sobre su relación con Christian Cueva tras borrar todas sus fotos: "Estoy tranquila"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota