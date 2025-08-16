¿Qué preguntas responderá Samahara Lobatón en ‘El valor de la verdad’?

El episodio de ‘El valor de la verdad’ de este domingo 17 de agosto por Panamericana Televisión tendrá como protagonista a Samahara Lobatón, quien se sentará en el temido sillón rojo para responder preguntas sobre su vida personal. Luego de que se anunciara el regreso de Suheyn Cipriani, finalmente se confirmó que será Samahara quien ocupe el episodio tras los rumores sobre una posible censura por parte de Jefferson Farfán.

Durante el programa, la hija de Melissa Klug hablará de los momentos más íntimos y polémicos de su vida, incluyendo su relación con Jefferson Farfán, figura paterna en su vida, y su pasado romance con Ivana Yturbe, así como sus supuestas relaciones paralelas con Delany López, Darinka Ramírez y Xiomy Kanashiro, entre otros temas que han despertado gran interés en el público.

Preguntas de Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad'

Samahara Lobatón se enfrentará a preguntas fuertes sobre su vida personal en el próximo episodio de ‘El valor de la verdad’. En el avance, la influencer abordará su relación con Jefferson Farfán, expareja de su madre Melissa Klug, comentando sobre el romance que él tuvo con Ivana Yturbe, su amiga, a sus espaldas: “Ella nunca me dijo: ‘yo estoy saliendo con él’ (…) lo que hace la calentura y el amor”. Además, confirmaría que Farfán tuvo relaciones paralelas con Xiomy Kanashiro, Delany López y la madre de su última hija, Darinka Ramírez. “Ese es el proceso de las tres juntas”, menciona Samahara.

La influencer también compartirá un episodio en el que Farfán habría intentado impedir que ella tuviera una relación con Bryan Torres, padre de sus hijos, llegando incluso a amenazar con un ampay: "Él (Farfán) le escribe un mensaje a Bryan que yo leí, donde le dice que no saliera conmigo. Iba a armarle un ampay para que lo ampayen a él con otra mujer", expresó Samahara. Además, relatará situaciones de violencia con Youna, padre de su última hija, a quien habría amenazado con un arma punzocortante, mostrando los momentos más polémicos de su vida.

Beto Ortiz aclara si Jefferson Farfán intentó censurar 'El valor de la verdad'

Tras el anuncio de la participación de Samahara Lobatón en ‘El valor de la verdad’, surgieron rumores de que Jefferson Farfán habría querido impedir la emisión del programa, especialmente cuando Panamericana Televisión anunció el regreso de Suheyn Cipriani. Ante la confusión, Beto Ortiz aclaró que el exfutbolista no tuvo relación con los cambios: “He visto con sorpresa y también con humor que hay una cantidad de anuncios y comentarios en las redes sociales diciendo que Jefferson Farfán habría censurado un capítulo de El valor de la verdad, cosa que es imposible que suceda, con todo cariño”, expresó.

El periodista aseguró que Farfán no tiene autoridad sobre el programa: “El señor Jefferson Farfán no es director de El valor de la verdad, ni tampoco es editor general de Panamericana Televisión, hasta donde yo sé”, agregó. Además, explicó que los cambios se debieron a que Suheyn Cipriani decidió no responderle a su madre, Betsabé Noriega, pese a que inicialmente había aceptado presentarse en el polígrafo para contar su versión de los hechos.