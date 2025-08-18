Samahara Lobatón admite que le fue infiel a su expareja Youna: "Me había aburrido estar con él"

Samahara Lobatón abrió su corazón y habló sin filtros sobre la ruptura con Youna, padre de su primera hija. La influencer reveló que llegó a desenamorarse por completo de él y, durante ese proceso, terminó cometiendo una infidelidad. “Me había aburrido de estar con él”, confesó.

Después de cinco años de relación con Youna, Samahara Lobatón aseguró que se había “desenamorado” de él. Incluso contó que viajó a Estados Unidos para intentar salvar la relación, pero todo fue en vano, ya que, según dijo, ya no sentía ningún sentimiento por el padre de su hija mayor.

Samahara Lobatón admite infidelidad a Youna tras aceptar que no sentía 'nada' por él

"Toma la decisión de irse a Estados Unidos con su familia, sabiendo que tenía una mujer y su hija o su novia y su hija, acá (en Perú), y en ese camino que se va me doy cuenta de que ya no quería estar con él y ahí es donde yo le saco la vuelta", reveló.

"Cuándo ya no quieres estar con una persona te das cuenta de que ya no hay nada que hacer por más que tengas hijos el amor ya no va a volver. Él esperó muchos años para cambiar y cuando ya lo hizo, yo ya no quería estar con él, me había aburrido estar con él", confesó.