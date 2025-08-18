HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones
‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones     ‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones     ‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones     
Espectáculos

Samahara Lobatón admite que le fue infiel a su expareja Youna: "Me había aburrido estar con él"

La influencer Samahara Lobatón sorprendió al confesar que ya no sentía lo mismo por Youna cuando ocurrió la infidelidad, y admitió que su relación estaba desgastada.

Samahara Lobatón dio detalles de su infidelidad. Foto: composición LR/Panamericana TV
Samahara Lobatón dio detalles de su infidelidad. Foto: composición LR/Panamericana TV

Samahara Lobatón abrió su corazón y habló sin filtros sobre la ruptura con Youna, padre de su primera hija. La influencer reveló que llegó a desenamorarse por completo de él y, durante ese proceso, terminó cometiendo una infidelidad. “Me había aburrido de estar con él”, confesó.

Después de cinco años de relación con Youna, Samahara Lobatón aseguró que se había “desenamorado” de él. Incluso contó que viajó a Estados Unidos para intentar salvar la relación, pero todo fue en vano, ya que, según dijo, ya no sentía ningún sentimiento por el padre de su hija mayor.

PUEDES VER: Samahara Lobatón revela detalles sobre Jefferson Farfán como padre y pone de buen ejemplo a Jesús Barco: 'Es distinto'

lr.pe

Samahara Lobatón admite infidelidad a Youna tras aceptar que no sentía 'nada' por él

"Toma la decisión de irse a Estados Unidos con su familia, sabiendo que tenía una mujer y su hija o su novia y su hija, acá (en Perú), y en ese camino que se va me doy cuenta de que ya no quería estar con él y ahí es donde yo le saco la vuelta", reveló.

"Cuándo ya no quieres estar con una persona te das cuenta de que ya no hay nada que hacer por más que tengas hijos el amor ya no va a volver. Él esperó muchos años para cambiar y cuando ya lo hizo, yo ya no quería estar con él, me había aburrido estar con él", confesó.

Notas relacionadas
‘El valor de la verdad’ HOY EN VIVO: Samahara Lobatón expone a Ivana Yturbe y asegura que le ocultó su romance con Jefferson Farfán

‘El valor de la verdad’ HOY EN VIVO: Samahara Lobatón expone a Ivana Yturbe y asegura que le ocultó su romance con Jefferson Farfán

LEER MÁS
Magaly Medina se burla sobre rumores de censura de Farfán a 'El valor de la verdad' de Samahara Lobatón: "Quieren darle un poder que no tiene"

Magaly Medina se burla sobre rumores de censura de Farfán a 'El valor de la verdad' de Samahara Lobatón: "Quieren darle un poder que no tiene"

LEER MÁS
La revelación de la mejor amiga de Samahara Lobatón antes de la edición de ‘El Valor de la Verdad’: "Estoy para apoyarla en lo bueno y en lo malo"

La revelación de la mejor amiga de Samahara Lobatón antes de la edición de ‘El Valor de la Verdad’: "Estoy para apoyarla en lo bueno y en lo malo"

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Samahara Lobatón revela detalles sobre Jefferson Farfán como padre y pone de buen ejemplo a Jesús Barco: "Es distinto"

Samahara Lobatón revela detalles sobre Jefferson Farfán como padre y pone de buen ejemplo a Jesús Barco: "Es distinto"

LEER MÁS
Christian Cueva termina con rumores sobre supuesta ruptura luego de que Pamela Franco borrara sus fotos: “Mi amor”

Christian Cueva termina con rumores sobre supuesta ruptura luego de que Pamela Franco borrara sus fotos: “Mi amor”

LEER MÁS
Samahara Lobatón ganó S/20.000 en 'EVDLV' tras responder 18 preguntas relacionadas a Farfán, su padre Abel e infidelidades en sus romances

Samahara Lobatón ganó S/20.000 en 'EVDLV' tras responder 18 preguntas relacionadas a Farfán, su padre Abel e infidelidades en sus romances

LEER MÁS
Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, revela su lucha contra el síndrome de Guillain-Barré: “Estuve 8 días en UCI”

Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, revela su lucha contra el síndrome de Guillain-Barré: “Estuve 8 días en UCI”

LEER MÁS
Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

LEER MÁS
Samahara Lobatón conmueve al recordar duro episodio de su infancia con su padre Abel Lobatón: "Nunca llegó"

Samahara Lobatón conmueve al recordar duro episodio de su infancia con su padre Abel Lobatón: "Nunca llegó"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota