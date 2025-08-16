¿Quién es Samahara Lobatón, próxima invitada de 'El valor de la verdad' en vivo?

Este domingo 17 de agosto, 'El valor de la verdad' presentará una de sus ediciones más polémicas: Samahara Lobatón se sentará en el sillón rojo para hacer confesiones impactantes sobre su vida personal, familiar y sentimental. La producción confirmó oficialmente su participación, despejando rumores de censura por parte de Jefferson Farfán, expareja de su madre Melissa Klug.

La presencia de Samahara ha generado gran expectativa, no solo por su historial mediático, sino también por los adelantos del programa que prometen confesiones sobre Farfán, Ivana Yturbe, Youna y más. La segunda influencer hablará de traiciones, violencia doméstica y romances cruzados que involucran a figuras de la farándula nacional y el deporte peruano.

¿Quién es Samahara Lobatón?

Samahara Lobatón nació el 20 de noviembre de 2001 en Lima, Perú. Es hija de Melissa Klug, empresaria y figura televisiva, y del exfutbolista Abel Lobatón. Desde los 16 años incursionó en televisión como parte del reality 'Combate', y más adelante participó en 'Reinas del show' y 'La Casa de Magaly'. Su estilo frontal y su vida expuesta la convirtieron en una figura constante en la farándula nacional.

Estudió Comunicación y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y en Toulouse Lautrec, aunque no culminó la carrera. En 2023, reveló que estaba considerando estudiar psicología infantil en Estados Unidos. Actualmente, se dedica a la creación de contenido digital y trabaja como influencer, colaborando con marcas locales e internacionales. Además, ha lanzado su propia línea de ropa llamada Killa.

Escándalos, exparejas y maternidad de Samahara Lobatón

A los 18 años, Samahara se convirtió en madre de Xianna, fruto de su relación con el barbero Jonathan Horna, conocido como Youna. Su romance estuvo marcado por episodios de violencia, incluyendo una denuncia por agresión física en 2020, cuando ella lo habría atacado con un cuchillo en defensa propia.

Tras su ruptura con Youna, mantuvo una relación con Bryan Torres, con quien tuvo a una hija en 2024. En mayo de 2025, confirmó su segundo embarazo con el cantante y amigo cercano de Jefferson Farfán, aunque también protagonizó un escándalo al corretearlo por las calles de Chorrillos en medio de una discusión. Además, ha sido vinculada sentimentalmente con Jesús Barco y ha tenido enfrentamientos públicos con su madre, Melissa Klug, quien ha calificado a Samahara como "la más rebelde" de sus hijos.

¿Cuándo ver en 'El valor de la verdad' con Samahara Lobatón?

En los avances de 'El valor de la verdad', Samahara acusa a Jefferson Farfán de intentar sabotear su relación con Bryan Torres, incluso planeando un ampay para desacreditarlo. También expone la ruptura de su amistad con Ivana Yturbe, quien habría ocultado su romance con el expelotero. Además, menciona un supuesto triángulo amoroso entre Farfán y las modelos Delany López, Darinka Ramírez y Xiomy Kanashiro, su actual pareja. La transmisión está programada para este domingo 17 de agosto, inmediatamente después de 'Panorama', a las 10.00 p. m.

La influencer también hablará de su relación con Youna, incluyendo episodios de violencia y el proceso de crianza compartida de su hija. Se espera que toque temas como la suspensión de su cuenta de Instagram, una reciente estafa de $1.500 dólares y su decisión de permitir que su hija viva temporalmente en Estados Unidos con su padre.