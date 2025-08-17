HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?
¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     ¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?     
Espectáculos

La revelación de la mejor amiga de Samahara Lobatón antes de la edición de ‘El Valor de la Verdad’: "Estoy para apoyarla en lo bueno y en lo malo"

Samahara Lobatón llega al sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ acompañada de sus amigos, mientras su mejor amiga Ángela Alor genera suspenso al hacer una revelación horas antes de la emisión del programa.

Samahara Lobatón llega al sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ respaldada por sus amigos y con el apoyo incondicional de Ángela Alor, quien hizo una revelación horas antes del programa
Samahara Lobatón llega al sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ respaldada por sus amigos y con el apoyo incondicional de Ángela Alor, quien hizo una revelación horas antes del programa | Foto: Composición LR/ Instagram

A pocas horas de la reciente edición de ‘El Valor de la Verdad’, Samahara Lobatón se presentará en el sillón rojo acompañada de sus dos mejores amigos, Jeffrey Constantino y Ángela Alor. No obstante, uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Alor, considerada su mejor amiga, hizo una revelación durante la promoción del programa: “Estoy para apoyarla en lo bueno y en lo malo, ella lo sabe”, reafirmó Ángela brindándole su ayuda en todo momento.

Por otro lado, Ángela mencionó la gran relación que tiene con Samahara y reveló una incidencia de su vínculo: Entre risas, contó que conoce a Samahara “desde que se comía los mocos y se metía a discotecas sin DNI”, comentario que, lejos de incomodarse, Lobatón tomó con humor las declaraciones y reconoció la lealtad de su amiga en diferentes etapas de su vida.

PUEDES VER: 'El valor de la verdad' en vivo: hora confirmada y LINK para seguir las revelaciones de Samahara Lobatón

lr.pe

Samahara Lobatón asegura no tener nervios de su participación en ‘El Valor de la Verdad’ y comenta que vio a su madre en el programa

En la previa de la grabación, le preguntaron a Samahara si sentía nervios por sentarse en el sillón rojo, algo que ella negó y aseguró que su tranquilidad se debía a que no tenía nada que ocultar. “No me da nervios salir en ningún programa en televisión. Por lo mismo que estoy diciendo la verdad, no estoy nerviosa”, expresó con firmeza.

La hija de Melissa Klug también fue consultada por la participación de su madre en ‘El Valor de la Verdad’, donde apareció por segunda vez semanas atrás. Samahara contó que no siguió la transmisión completa, pero sí vio extractos a través de redes sociales. “Veo las repeticiones por TikTok (…) sí me pareció bien”, comentó, dejando en claro que estuvo al tanto del programa.

PUEDES VER: 'El valor de la verdad': la lista de preguntas que responderá Samahara Lobatón

lr.pe

Beto Ortiz destaca la seguridad de Samahara Lobatón en ‘El Valor de la Verdad’ y anticipa revelaciones sobre Jefferson Farfán

En paralelo, el conductor Beto Ortiz se pronunció sobre la presencia de la joven en su set. Señaló que no la conocía previamente, pero destacó su seguridad y claridad para expresarse, pese a pertenecer a una generación distinta. “Es una chica que tiene las cosas claras. Creo que su participación servirá para aclarar una serie de mitos que existen no solo sobre ella, sino también sobre Jefferson Farfán”, sostuvo.

De esta manera, la expectativa en torno a la aparición de Samahara Lobatón en ‘El Valor de la Verdad’ creció, pues no solo se esperaba que hable de su vida personal, sino también que aclare rumores vinculados a la relación de su madre con el exfutbolista peruano Jefferson Farfán. Su participación promete dar que hablar tanto en televisión como en redes sociales.

Notas relacionadas
'El valor de la verdad' en vivo: hora confirmada y LINK para seguir las revelaciones de Samahara Lobatón

'El valor de la verdad' en vivo: hora confirmada y LINK para seguir las revelaciones de Samahara Lobatón

LEER MÁS
'El valor de la verdad 2025': revelaciones más impactantes y quién estará hoy domingo 17 de agosto

'El valor de la verdad 2025': revelaciones más impactantes y quién estará hoy domingo 17 de agosto

LEER MÁS
'El valor de la verdad' : canal TV y plataformas para ver las revelaciones de Samahara Lobatón

'El valor de la verdad' : canal TV y plataformas para ver las revelaciones de Samahara Lobatón

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Karen Schwarz y Ezio Oliva alarman al exponer delicado estado de salud de su hija: tuvo que ser hospitalizada de emergencia

Karen Schwarz y Ezio Oliva alarman al exponer delicado estado de salud de su hija: tuvo que ser hospitalizada de emergencia

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro responde fuerte tras crueles comentarios de Magaly Medina sobre sus piernas: "Falta de seguridad, ámense"

Xiomy Kanashiro responde fuerte tras crueles comentarios de Magaly Medina sobre sus piernas: "Falta de seguridad, ámense"

LEER MÁS
Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': "(Los años) me han traído bienestar"

LEER MÁS
Alexandra Hörler revela que sufrió aborto por agresión física que le propinó exgerente de Universitario de Deportes

Alexandra Hörler revela que sufrió aborto por agresión física que le propinó exgerente de Universitario de Deportes

LEER MÁS
Milett Figueroa tiene inesperada respuesta al recordar romance con Christian Meier: “Me estás metiendo en problemas”

Milett Figueroa tiene inesperada respuesta al recordar romance con Christian Meier: “Me estás metiendo en problemas”

LEER MÁS
Esposa de Ramón García revela delicado estado de salud del actor: "Entró en una sepsis que derivó en un shock séptico"

Esposa de Ramón García revela delicado estado de salud del actor: "Entró en una sepsis que derivó en un shock séptico"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota