Samahara Lobatón llega al sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ respaldada por sus amigos y con el apoyo incondicional de Ángela Alor, quien hizo una revelación horas antes del programa | Foto: Composición LR/ Instagram

Samahara Lobatón llega al sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ respaldada por sus amigos y con el apoyo incondicional de Ángela Alor, quien hizo una revelación horas antes del programa | Foto: Composición LR/ Instagram

A pocas horas de la reciente edición de ‘El Valor de la Verdad’, Samahara Lobatón se presentará en el sillón rojo acompañada de sus dos mejores amigos, Jeffrey Constantino y Ángela Alor. No obstante, uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Alor, considerada su mejor amiga, hizo una revelación durante la promoción del programa: “Estoy para apoyarla en lo bueno y en lo malo, ella lo sabe”, reafirmó Ángela brindándole su ayuda en todo momento.

Por otro lado, Ángela mencionó la gran relación que tiene con Samahara y reveló una incidencia de su vínculo: Entre risas, contó que conoce a Samahara “desde que se comía los mocos y se metía a discotecas sin DNI”, comentario que, lejos de incomodarse, Lobatón tomó con humor las declaraciones y reconoció la lealtad de su amiga en diferentes etapas de su vida.

Samahara Lobatón asegura no tener nervios de su participación en ‘El Valor de la Verdad’ y comenta que vio a su madre en el programa

En la previa de la grabación, le preguntaron a Samahara si sentía nervios por sentarse en el sillón rojo, algo que ella negó y aseguró que su tranquilidad se debía a que no tenía nada que ocultar. “No me da nervios salir en ningún programa en televisión. Por lo mismo que estoy diciendo la verdad, no estoy nerviosa”, expresó con firmeza.

La hija de Melissa Klug también fue consultada por la participación de su madre en ‘El Valor de la Verdad’, donde apareció por segunda vez semanas atrás. Samahara contó que no siguió la transmisión completa, pero sí vio extractos a través de redes sociales. “Veo las repeticiones por TikTok (…) sí me pareció bien”, comentó, dejando en claro que estuvo al tanto del programa.

Beto Ortiz destaca la seguridad de Samahara Lobatón en ‘El Valor de la Verdad’ y anticipa revelaciones sobre Jefferson Farfán

En paralelo, el conductor Beto Ortiz se pronunció sobre la presencia de la joven en su set. Señaló que no la conocía previamente, pero destacó su seguridad y claridad para expresarse, pese a pertenecer a una generación distinta. “Es una chica que tiene las cosas claras. Creo que su participación servirá para aclarar una serie de mitos que existen no solo sobre ella, sino también sobre Jefferson Farfán”, sostuvo.

De esta manera, la expectativa en torno a la aparición de Samahara Lobatón en ‘El Valor de la Verdad’ creció, pues no solo se esperaba que hable de su vida personal, sino también que aclare rumores vinculados a la relación de su madre con el exfutbolista peruano Jefferson Farfán. Su participación promete dar que hablar tanto en televisión como en redes sociales.