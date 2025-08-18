HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina se pronuncia tras perder juicio contra Jefferson Farfán y tener que pagarle S/300.000: "Me parece una aberración"

La conductora de televisión calificó de desproporcionada la reparación civil de S/300.000 a Jefferson Farfán tras perder el juicio contra el futbolista por violación de la intimidad.

Magaly Medina expresó su indignación tras conocer fallo a favor de Farfán. Foto: composición LR/difusión
Magaly Medina expresó su indignación tras conocer fallo a favor de Farfán. Foto: composición LR/difusión

Magaly Medina se pronunció luego de que la Corte Suprema confirmara su condena por el delito de violación de la intimidad agravada contra Jefferson Farfán, que la obliga a pagar 300.000 soles como reparación civil y cumplir 138 jornadas de servicio comunitario. “Me resulta difícil de entender cómo funciona la justicia en nuestro país. ¡300 mil soles por emitir unas imágenes donde no se ha violado absolutamente la intimidad de nadie!”, declaró la conductora para Trome.

Por su parte, la conductora se mostró sorprendida tras revelar que se enteró por los medios de comunicación el fallo a favor del exfutbolista dispuesto por el Poder Judicial. “Bueno, yo me enteré por los medios porque no tengo ninguna notificación todavía. Supongo que ya mi abogado nos hablará", aseguró y aclaró que el canal de televisión ATV asumirá su defensa y los pagos correspondientes.

PUEDES VER: Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: 'No fue como un papá'

lr.pe

Magaly Medina rompe su silencio tras perder juicio contra Jefferson Farfán

La conductora de televisión expresó su molestia tras la confirmación de la sentencia en la Corte Suprema. En primera instancia, el Poder Judicial la había condenado a dos años y ocho meses de prisión efectiva, reemplazada por 138 jornadas de servicio comunitario, y al pago de 500.000 soles por reparación civil. En segunda instancia, se redujo el monto a 300.000 soles, aunque la condena por violación de la intimidad agravada se mantuvo. “Este no es un juicio civil, es penal; me pregunto en los casos de homicidio, mujeres violadas, maltratadas, asesinatos, ¿cuánto le dan a las víctimas o sus deudos por estos casos?”, cuestionó Magaly Medina.

El juicio se originó en 2019 cuando la conductora de 'Magaly TV, la firme' difundió imágenes tomadas en el departamento de Jefferson Farfán en Miraflores, donde se veía a Yahaira Plasencia, lo que desató la denuncia por violación de la intimidad. La popular 'Urraca' defendió que la difusión fue dentro de lo que tradicionalmente captan los paparazzi y cuestionó la proporcionalidad de la condena en comparación con casos de delitos graves.

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro responde fuerte tras crueles comentarios de Magaly Medina sobre sus piernas: 'Falta de seguridad, ámense'

lr.pe

Magaly sobre la polémica detrás de la difusión de las imágenes de Farfán: "Él no quería que nadie sepa"

El origen del juicio se remonta a la difusión de imágenes de una fiesta en el departamento de Jefferson Farfán, donde aparecía Yahaira Plasencia. Magaly Medina explicó que la publicación de las imágenes se dio porque el futbolista no quería que se supiera que mantenía contacto con la cantante después de rumores de infidelidad. “Ese video, todo porque él no quería que nadie sepa que seguía viendo a Yahaira después de los cachos”, añadió.

La conductora defendió su labor como comunicadora, asegurando que siempre actuó dentro del marco de lo que es visible y público, sin vulnerar la intimidad de nadie. Además, dejó claro su desacuerdo con la sentencia y reafirmó que el canal ATV se hará cargo de las gestiones económicas tras perder el juicio contra Farfán.

