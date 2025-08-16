La farándula peruana volvió a dar de qué hablar tras un video viral que mostraba la peculiar fiesta de cuyes organizada por Deysi Araujo, cobertura que fue tomada por 'Magaly TV, la firme'. Al evento asistieron Susy Díaz, Mark Vito, su novia y otras figuras reconocidas, causando revuelo por lo inusual de la celebración, que incluyó mariachis y otros animales.

Ante este reportaje, Magaly Medina no pudo contener la risa ante la extraña, pero tierna fiesta que Deysi Araujo preparó para sus mascotas. "Bizarro todo: no solo las mascotas, también los invitados", dijo la conductora del programa, riéndose sobre las ocurrencias de los personajes de la fiesta.

Fiesta de cuyes de Chollywood

En un reportaje de 'Magaly TV, la firme' el 15 de agosto, Deysi Araujo organizó una fiesta para sus mascotas en el Parque Mariscal Castilla, en Lince. Lo que llamó la atención fue que se tratara de cuyes y que la celebración contara con la asistencia de varios influencers y personajes de televisión. La situación se volvió aún más surrealista con la llegada de mariachis, quienes interpretaron la canción mexicana 'Las mañanitas', modificando un verso a "El cuy David". Además, en la reunión también estuvieron presentes otros animales, como perros y patos.

Tras el reportaje, Magaly Medina apareció riéndose al comentar su reacción, quedando consternada por la presencia del recital de mariachis y la cantidad de personas reunidas para algo tan poco común. La conductora empezó a criticar la diferencia entre los cuyes que Deysi mostraba en sus redes sociales y los que aparecieron en la fiesta. "Esos no son los mismos cuyes. Solo uno y ahora apareció uno plomo. Yo creo que (Deysi) se los comió al resto y para festejar el cumpleaños se compró uno", señaló, desatando risas en el set.

PUEDES VER: Viralizan imágenes de Melissa Paredes y Anthony Aranda en una clínica de fertilidad tras crecientes rumores de embarazo

Asimismo, Magaly se burló de la presencia de los patos en la reunión, sugiriendo sarcásticamente que los habían sacado de la laguna del parque. "Bien bizarra su fiesta. ¿Cómo vas a organizar con mariachis una fiesta de mascotas? Nunca había visto de verdad. Bueno, de Deysi Araujo es Deysi Araujo. Ella siempre es así", concluyó la conductora entre risas.