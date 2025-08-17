HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién va ganando en las elecciones en Bolivia 2025?
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
Espectáculos

Xiomy Kanashiro responde fuerte tras crueles comentarios de Magaly Medina sobre sus piernas: "Falta de seguridad, ámense"

Tras los fuertes comentarios de Magaly Medina y de usuarios en redes, Xiomy Kanashiro no se quedó callada y arremetió en contra de sus detractores por las críticas a sus piernas.

Magaly Medina tuvo duras palabras contra Xiomy Kanashiro. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
La bailarina y actriz cómica Xiomy Kanashiro, no tuvo reparos en salir al frente y mandó un fuerte mensaje a todos sus críticos en redes sociales, quienes tuvieron comentarios negativos hacia ella tras la emisión de una nota periodística en el programa 'Magaly TV, la firme'. En el espacio televisivo, Magaly Medina tuvo fuertes burlas en contra de la actual pareja de Jefferson Farfán y aseguró que tendría celulitis. "Por lo menos cuida tu alimentación, tienes 27 años", expresó la 'Urraca', generando controversia en redes sociales.

Lejos de esconderse, la 'Chinita' rompió su silencio y respondió fuerte no solo a las críticas de Magaly Medina, sino también a diversos usuarios en redes, quienes la criticaron por lo mismo. "Ja, ja, ja, tantos comentarios de falta de seguridad", expresó en Xiomy en su cuenta oficial de TikTok. Su respuesta fue respaldada por su comunidad de seguidores, quienes la apoyaron con un 'like'.

Xiomy Kanashiro responde. Foto: Captura TikTok

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro confiesa que paga sus citas con Jefferson Farfán y revela la razón: 'No tengo problema'

Xiomy Kanashiro arremete contra sus críticos

Hace unos días, Xiomy Kanashiro tuvo un evento en Arequipa, en el cual animó y bailó con el público presente. En dicha actividad lució un vestido marrón corto y muchos de los asistentes empezaron a grabarla. Las imágenes se volvieron virales rápidamente y llegaron hasta el programa de espectáculos de Magaly Medina, quien no dudó en lanzar ácidos comentarios en contra de la bailarina por lucir celulitis. "Las redes sociales siempre se exceden, pero esta vez creo que tienen razón", expresó la conductora de ATV.

Tras esto, muchos de los cibernautas coincidieron con la opinión de Medina Vela y criticaron sin piedad a la 'Chinita', quien respondió con un certero mensaje en sus redes sociales. "Sufro de piel naranja por genética. Mi familia es de la selva y todo lo que como se va ahí. Es normal, tengo estrías, celulitis, marcas por el vóley y más. Ámense chicas y sean amadas como son”, expresó Xiomy, mandando un mensaje de empoderamiento femenino que fue apoyado por su comunidad de seguidores en redes sociales.

