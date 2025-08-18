HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina deberá pagar S/300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia, según resolución del Poder Judicial

Magaly Medina podría enfrentar nuevamente la prisión si no cumple con todos los términos de la sentencia impuesta por el Poder Judicial sobre el caso Farfán.


Magaly Medina deberá pagar S300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia
Magaly Medina deberá pagar S300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia | Composición LR: Difusión

La presentadora de televisión, Magaly Medina perdió, en última instancia, el juicio contra Jeferson Farfán por el delito de violación a la intimidad agravada. Como consecuencia, deberá pagar una reparación civil de S/300.000. Esto se debe a que Magaly difundió imágenes del interior del departamento del exfutbolista en Miraflores en dos ocasiones, durante reportajes emitidos en 2019.

La derrota de la presentadora se produjo después de que su recurso de nulidad fuera rechazado. La demanda, que concluyó a favor de Farfán, resultó en una condena inicial en 2024, que imponía a Magaly y a su productor, Patrick Llamo, el pago de S/500,000. Además, la 'Urraca' fue condenada a 2 años y 8 meses de prisión, convertidos en 138 días de trabajo comunitario, mientras que su productor recibió una condena de 2 años, convertida en 104 días de trabajo comunitario.

Esta condena inicial fue modificada por la Octava Sala Penal Liquidadora de Lima, que redujo el monto de la reparación a S/300.000. Esta sentencia fue apelada por la conductora y el productor.

Magaly es condenada a pagar S/300.000 a Jefferson Farfán por el delito de violación a la intimidad agravada

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema rechazó la apelación de Magaly Medina y su productor, Patrick Llamo, en la demanda presentada por Jefferson Farfán, según informó Infobae. La Corte declaró nulo e inadmisible el recurso, por lo que ambos deberán cumplir con el servicio comunitario y pagar S/300.000 a Farfán.

Con la demanda resulta, el caso ahora debe regresar al juzgado de origen para iniciar la ejecución de la sentencia. Es importante destacar que Magaly ha sido advertida: si no cumple con el trabajo comunitario, se revocará la conversión de la pena y se ordenará su ingreso a prisión por 2 años y 8 meses. En cuanto a la reparación civil, de no efectuarse el pago, Farfán podrá solicitar al Poder Judicial el embargo de los bienes de la conductora.

