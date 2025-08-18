Jefferson Farfán posteó este último domingo en sus historias de Instagram un contundente mensaje que muchos usuarios rápidamente lo han relacionado con Magaly Medina. El sábado 16 de agosto, se llegó a conocer públicamente que, Farfán le ganó el juicio que tuvo contra la 'Urraca', la decisión fue dada por la Corte Suprema y precisamente una de las medidas fue que Medina deberá hacer el pago de S/300.000 en favor del exfutbolista.

Por lo que, Farfán Guadalupe, hasta el momento no se ha pronunciado oficialmente, sin embargo, sí colocó una peculiar historia donde escribió. "Todo llega a su tiempo, dame luz bebé" junto a emojis de un fajo de dinero con una escoba. Asimismo, se lee "Qué hermoso día soleado" y deseó un feliz domingo a todos sus seguidores.

Tras darse a conocer que Farfán ganó el juicio por violación a la intimidad contra Magaly Medina, el posteó una historio en IG.

Jefferson Farfán gana juicio contra Magaly Medina: se le deberá pagar S/300.000

La Corte Suprema dispuso el pago de S/300.000 en favor de Jefferson Farfán, así lo ha dado a conocer Infobae. El juicio por violación agravada a la intimidad que le impuso el exjugador de fútbol contra la conductora de 'Magaly TV La Firme' fue debido a un reportaje que se emitió en su programa, el cual mostraba imágenes de una fiesta privada en el que aparecía la expareja de Farfán, Yahaira Plasencia.

La batalla legal se inició en el año 2019, las imágenes que compartió Medina en su momento no fueron de agrado de Farfán Guadalupe, por lo que, inició con el proceso legal. Tras, años, la decisión actual también involucra al entonces productor, Patrick Llamo.