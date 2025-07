Tras celebrar el éxito de su canción ‘El ex machito’, Yahaira Plasencia sorprendió al abordar abiertamente el escándalo mediático que vivió años atrás durante su relación con Jefferson Farfán. En una reciente entrevista con Giancarlo Granda, la salsera admitió que había sido infiel a la ‘Foquita’ y reconoció que eso la afectó mucho en ese momento.

El momento se dio cuando el ‘Flaco’ le preguntó si le habían sido infiel, y ella respondió que sí. La tensión aumentó cuando él le devolvió la pregunta, preguntándole si ella también lo había sido. Ante esto, Yahaira Plasencia respondió: “A nivel nacional. ¿No lo viste? No te hagas pues”, haciendo referencia a su relación con Jefferson Farfán, la cual se vio envuelta en polémica tras las revelaciones de Jerson Reyes, el exfutbolista de la Copa Perú.

Yahaira Plasencia habla sobre su infidelidad a Jefferson Farfán

Durante la conversación, Yahaira Plasencia reveló que se enteró que le habían sido infiel tiempo después de terminar la relación, sin atreverse a dar un nombre concreto “Soy muy confiada. Muchas de las cosas que me han pasado es por haber confiado en la gente que he tenido al frente mío. Me han fregado laboralmente, me han robado, mentido, y en el amor también. No he sido buena en ese aspecto. ¿A quién no le han sido infiel?”, respondió.

Debido a esto, Giancarlo Granda le preguntó directamente si ella había sido infiel a una de sus parejas, a lo que Yahaira respondió sin filtro: Sí, claro, lo fui a nivel nacional. ¿No lo viste? (...) No encontraron nada, pero salió una persona en ‘El valor de la verdad’, lo vio todo el mundo". La cantante de ‘El ex machito’ confesó que sufrió mucho durante esa etapa debido a las críticas de los programas y de la gente en general. “Tenía Perú completo encima de mí, me cayó un baldazo de agua fría, no supe cómo manejarlo, cometí muchos errores”, recordó.

De esta forma, Yahaira Plasencia confirmó que engañó a Jefferson Farfán con Jerson Reyes, futbolista de segunda división. En 'El valor de la verdad', Reyes relató que ambos mantuvieron encuentros secretos, incluso hospedándose en un hotel mientras ella hablaba por teléfono con Farfán, quien aparentemente desconocía de la relación.

Yahaira Plasencia recuerda su romance con Jefferson Farfán

En otro momento, Yahaira Plasencia afirmó haber dejado atrás la relación que tuvo con Jefferson Farfán, A pesar de que actualmente está promocionando ‘El ex machito’, canción que, según ella misma confirmó, está dedicada a él y que contiene varias referencias al vínculo que tuvieron. “Yo no quiero hablar de Jefferson, no me interesa hacerlo. Han pasado cinco años desde que él y yo no estamos, a mí no me suma ni me resta hablar de él”, comentó.

Sin embargo, la cantante de salsa aclaró que considera que Jefferson Farfán nunca se portó mal con ella y, de hecho, la apoyó en un momento muy complicado. “En el tiempo que nosotros hemos estado, Jefferson no ha sido una mala persona, no lo es. No podría hablar de él”, concluyó.