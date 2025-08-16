HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     
Espectáculos

Melissa Klug se deslinda de confesiones de Samahara Lobatón sobre Jefferson Farfán en ‘EVDLV’: “Está contando su vivencia”

Melissa Klug se refirió a la participación de su hija Samahara en 'El valor de la verdad', en medio de su conflicto legal con Jefferson Farfán.

Melissa Klug habló sobre la participación de su hija Samahara en 'EVDLV'. Foto: Composición LR/Latina/Panamericana/Instagram
Melissa Klug habló sobre la participación de su hija Samahara en 'EVDLV'. Foto: Composición LR/Latina/Panamericana/Instagram | latina/panamericana/instagram

Melissa Klug rompió su silencio tras conocerse que su hija Samahara Lobatón participará en ‘El valor de la verdad’, donde hablaría de temas relacionados con Jefferson Farfán. La empresaria aclaró que no tiene participación en las declaraciones de su hija y que cada experiencia pertenece únicamente a ella. “Mi hija ya es mayor de edad, está contando su vivencia, su historia, lo que ella ha vivido, yo en este caso no puedo opinar nada porque es sobre su vida”, afirmó para el programa 'Ponte en la cola'.

Las declaraciones de la ‘Blanca de Chucuito’ llegan en medio del reciente desenlace legal que la enfrenta al exfutbolista, con quien tuvo tres hijos. Como se recuerda, un fallo judicial obliga a Klug a pagarle 300.000 dólares a Farfán por haber incumplido un acuerdo de confidencialidad firmado tras el fin de su relación sentimental. En ese contexto, la participación de Samahara en el polémico programa de Beto Ortiz ha generado expectativa en la farándula local.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani expone por qué le ofreció ayuda económica a su madre tras participar en 'El valor de la verdad': 'Se dedica a su iglesia'

lr.pe

Melissa Klug evita pronunciarse sobre Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad'

Durante su conversación con el programa de Latina, Melissa Klug reiteró que no comentará sobre lo que su hija Samahara Lobatón decida confesar en ‘El valor de la verdad’. En el avance del programa, la influencer dejó entrever que el exfutbolista Jefferson Farfán habría tenido romances con algunas de sus amigas, como Ivana Yturbe, además de vínculos paralelos con Delany López, Darinka Ramírez y Xiomy Kanashiro.

“Si habla cosas que han sucedido en su vida y están involucrando al papá de mis hijos, es algo que yo estoy ajena a todo eso, es su vivencia, su historia y lo que le pasó”, subrayó la empresaria.

La participación de Samahara en el espacio de Beto Ortiz ha generado polémica incluso antes de su emisión. En redes sociales se especuló que Farfán habría intentado frenar la difusión del episodio; sin embargo, la producción confirmó que el episodio saldrá al aire con normalidad este domingo 17 de agosto.

PUEDES VER: 'El valor de la verdad' con Samahara Lobatón: ¿dónde ver el programa y sus confesiones sobre Jefferson Farfán?'

lr.pe

Se confirma emisión de 'El valor de la verdad' de Samahara Lobatón

El programa de Beto Ortiz sorprendió a la audiencia con un cambio inesperado en su programación. Aunque primero se anunció la participación de Samahara Lobatón, este viernes 16 de agosto se informó que sería Suheyn Cipriani quien regresaría al ‘sillón rojo’ para responder a su madre. No obstante, horas después la producción confirmó que la hija de Melissa Klug será la invitada, tal como se había previsto desde un inicio.

El propio conductor explicó la situación a través de un video en redes sociales, donde reveló que Cipriani cambió de opinión poco después de pedir participar. “Mi productor se reunió con ella porque estaba interesada en responderle a su madre, pero con el correr de las horas decidió que mejor no lo haría”, comentó Ortiz.

Notas relacionadas
Magaly Medina se burla sobre rumores de censura de Farfán a 'El valor de la verdad' de Samahara Lobatón: "Quieren darle un poder que no tiene"

Magaly Medina se burla sobre rumores de censura de Farfán a 'El valor de la verdad' de Samahara Lobatón: "Quieren darle un poder que no tiene"

LEER MÁS
Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

LEER MÁS
Beto Ortiz aclara si Jefferson Farfán quiso censurar las confesiones de Samahara Lobatón: “Él no es el director del programa”

Beto Ortiz aclara si Jefferson Farfán quiso censurar las confesiones de Samahara Lobatón: “Él no es el director del programa”

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

El inesperado giro en la vida de Ernesto Jiménez: abandonó la televisión y representa a Perú en el extranjero en innovador deporte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Richard Acuña celebró los 15 años de su hija con Beéle como artista sorpresa: "Un sueño hecho realidad"

Richard Acuña celebró los 15 años de su hija con Beéle como artista sorpresa: "Un sueño hecho realidad"

LEER MÁS
Christian Cueva transfiere S/12,000 a Pamela López por pensión de sus hijos y ella se burla en un video: "Llegó Navidad"

Christian Cueva transfiere S/12,000 a Pamela López por pensión de sus hijos y ella se burla en un video: "Llegó Navidad"

LEER MÁS
Expareja de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, confiesa por primera vez que estuvo con un hombre por dinero

Expareja de Michelle Soifer, Giuseppe Benignini, confiesa por primera vez que estuvo con un hombre por dinero

LEER MÁS
Pamela Franco rompe su silencio sobre su relación con Christian Cueva tras borrar todas sus fotos: "Estoy tranquila"

Pamela Franco rompe su silencio sobre su relación con Christian Cueva tras borrar todas sus fotos: "Estoy tranquila"

LEER MÁS
Kiara Lozano confronta a fans por momento incómodo en concierto de Corazón Serrano en Huamachuco: "Sinvergüenzas"

Kiara Lozano confronta a fans por momento incómodo en concierto de Corazón Serrano en Huamachuco: "Sinvergüenzas"

LEER MÁS
Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”

Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Espectáculos

Pamela López lanza fuerte mensaje a Pamela Franco tras posible ruptura con Christian Cueva: “Uno elige dónde estar”

Melissa Loza confirma que sigue distanciada de su hermana Tepha Loza pese a reconciliación: “No tenemos cercanía”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota