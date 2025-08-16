Melissa Klug rompió su silencio tras conocerse que su hija Samahara Lobatón participará en ‘El valor de la verdad’, donde hablaría de temas relacionados con Jefferson Farfán. La empresaria aclaró que no tiene participación en las declaraciones de su hija y que cada experiencia pertenece únicamente a ella. “Mi hija ya es mayor de edad, está contando su vivencia, su historia, lo que ella ha vivido, yo en este caso no puedo opinar nada porque es sobre su vida”, afirmó para el programa 'Ponte en la cola'.

Las declaraciones de la ‘Blanca de Chucuito’ llegan en medio del reciente desenlace legal que la enfrenta al exfutbolista, con quien tuvo tres hijos. Como se recuerda, un fallo judicial obliga a Klug a pagarle 300.000 dólares a Farfán por haber incumplido un acuerdo de confidencialidad firmado tras el fin de su relación sentimental. En ese contexto, la participación de Samahara en el polémico programa de Beto Ortiz ha generado expectativa en la farándula local.

Melissa Klug evita pronunciarse sobre Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad'

Durante su conversación con el programa de Latina, Melissa Klug reiteró que no comentará sobre lo que su hija Samahara Lobatón decida confesar en ‘El valor de la verdad’. En el avance del programa, la influencer dejó entrever que el exfutbolista Jefferson Farfán habría tenido romances con algunas de sus amigas, como Ivana Yturbe, además de vínculos paralelos con Delany López, Darinka Ramírez y Xiomy Kanashiro.

“Si habla cosas que han sucedido en su vida y están involucrando al papá de mis hijos, es algo que yo estoy ajena a todo eso, es su vivencia, su historia y lo que le pasó”, subrayó la empresaria.

La participación de Samahara en el espacio de Beto Ortiz ha generado polémica incluso antes de su emisión. En redes sociales se especuló que Farfán habría intentado frenar la difusión del episodio; sin embargo, la producción confirmó que el episodio saldrá al aire con normalidad este domingo 17 de agosto.

Se confirma emisión de 'El valor de la verdad' de Samahara Lobatón

El programa de Beto Ortiz sorprendió a la audiencia con un cambio inesperado en su programación. Aunque primero se anunció la participación de Samahara Lobatón, este viernes 16 de agosto se informó que sería Suheyn Cipriani quien regresaría al ‘sillón rojo’ para responder a su madre. No obstante, horas después la producción confirmó que la hija de Melissa Klug será la invitada, tal como se había previsto desde un inicio.

El propio conductor explicó la situación a través de un video en redes sociales, donde reveló que Cipriani cambió de opinión poco después de pedir participar. “Mi productor se reunió con ella porque estaba interesada en responderle a su madre, pero con el correr de las horas decidió que mejor no lo haría”, comentó Ortiz.