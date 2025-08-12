HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Hombre mató a su padrastro de 81 años por abusar de su madre y hermanas hace 50 años en Chile

José Pérez Garrido, taxista de 59 años, confesó haber asesinado a su padrastro Enrique Linco, de 81, en Chile. El acusado fue testigo de los abusos de Linco contra su madre y hermanas cuando tenía 9 años.

José Pérez Garrido mató a su padrastro Enrique Linco por abusar de su madre y hermanas hace 50 años en Chile.
José Pérez Garrido mató a su padrastro Enrique Linco por abusar de su madre y hermanas hace 50 años en Chile. | Foto: Composición LR/Infobae

En la región de Ñuble, Chile, un crimen conmovió a la opinión pública tras el hallazgo del cuerpo de Enrique Linco, de 81 años, en el fondo de un pozo abandonado en la comuna de Quillón, 445 kilómetros al sur de Santiago. El cadáver presentaba signos evidentes de violencia y estaba completamente desnudo. La investigación llevó rápidamente a la detención de José Nelson Pérez Garrido, un taxista de 59 años que confesó haber cometido el asesinato.

Según relató en su declaración, Pérez Garrido aseguró que actuó por venganza. Él mencionó en su versión que cuando tenía 9 años fue testigo de los abusos sexuales que Linco habría cometido contra su madre y hermanas, episodios ocurridos hace aproximadamente 50 años, cuando el anciano era pareja de su progenitora. El caso fue formalizado este lunes en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, que ordenó su prisión preventiva.

El ataque y ocultamiento del crimen por parte de José Pérez Garrido

De acuerdo con la Fiscalía, la mañana del 30 de julio Pérez Garrido esperó casi una hora cerca de la casa de la víctima, en la comuna de Hualpén, hasta que la vio caminar bajo la lluvia. Lo invitó a subir a su vehículo y lo trasladó a un terreno baldío, donde comenzó a golpearlo. Posteriormente, condujo hasta el sector Cerro Negro, en Quillón, donde volvió a agredirlo con un objeto contundente.

Tras el ataque, el acusado desnudó a Linco y arrojó su cuerpo al fondo de un pozo en desuso, que cubrió con basura y ramas. Luego quemó las ropas de la víctima para eliminar pruebas. Las cámaras de seguridad y el seguimiento realizado por la Dirección de Seguridad Ciudadana de Hualpén permitieron trazar el recorrido del vehículo y aportar antecedentes clave a la PDI (Policía de Investigaciones de Chile).

Declaraciones y proceso judicial del caso

En la audiencia, la defensa de Pérez Garrido, a cargo de la abogada Leslie Moscoso, señaló que su cliente guardó silencio durante décadas sobre los presuntos abusos, hasta que decidió vengarse. “No solo él fue víctima, también sus hermanas y su madre sufrieron violación, lo que él presenció cuando tenía 9 años”, sostuvo la letrada, citando las declaraciones del imputado.

Por su parte, la fiscal Roxana Fernández indicó que el crimen se enmarca en una “rencilla anterior” y que se habría ejecutado con premeditación y alevosía. La autopsia del Servicio Médico Legal determinará la hora exacta de la muerte y se mantiene la búsqueda del arma contundente utilizada. El tribunal fijó un plazo de 100 días para la investigación y dispuso el traslado del acusado al Hospital de Gendarmería para resguardar su seguridad ante posibles agresiones en prisión.

