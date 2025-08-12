HOYSuscripcion LR Focus

Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Espectáculos

'Esto es guerra' destroza a 'Yo soy' y 'Magaly TV, la firme' en rating: ¿cuántos puntos hizo?

'Esto es guerra' arrancó su temporada como líder absoluto de audiencia tras el reencuentro de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, superando a 'Yo soy' y dejando fuera del top a Magaly.

El regreso de 'Esto es guerra' a la pantalla chica marcó un golpe en la competencia. Según Kantar IPOBE Media, en su primera semana de la temporada número 13, el reality alcanzó un promedio de 17,1 puntos de rating, consolidándose como el segundo programa más visto a nivel nacional y el líder indiscutible en su franja horaria. La cifra lo posiciona muy por encima de su rival directo 'Yo soy', que no logró ingresar al ranking de los quince espacios más sintonizados de lunes a domingo.

La estrategia de producción incluyó sorpresas que captaron la atención de la audiencia, como el regreso de Mathías Brivio y Gian Piero Díaz a la conducción. Estos cambios, sumados a secuencias renovadas y giros inesperados en la dinámica del juego, lograron que el formato —creado en Perú y con presencia internacional— se convirtiera en tendencia durante toda la semana.

PUEDES VER: Exchico reality es denunciado por su expareja y madre de su hija por agresión: ‘Amor y fuego’ difunde imágenes de pelea en plena calle

Estrategias de 'Esto es guerra' para el rating

La directora de contenidos de ProTV, celebró el respaldo del público y la capacidad del equipo para innovar en cada temporada. “Estoy orgullosa y contenta por los resultados. Solo tengo que agradecer al público por su total respaldo al programa. Cada vez que tenemos que competir damos lo mejor y la gente nos devuelve con cariño y sintonía”, declaró.

El inicio de esta nueva etapa estuvo marcado por elementos clave que potenciaron su rating: Ingresos sorpresivos de figuras conocidas en la conducción, renovación de juegos y secuencias para mantener el interés del espectador y producción en vivo con alto nivel técnico y capacidad de reacción ante la competencia.

PUEDES VER: Exchica reality de 'Esto es guerra' preocupa al exponer accidente que tuvo su hija de 1 año: 'Se cayó de la cama'

'EEG' vs. 'Yo soy' y 'Magaly TV, la firme'

Mientras 'Esto es guerra' celebraba sus números, 'Yo soy' no logró figurar entre los programas más vistos, quedando fuera del top 15 semanal. Por su parte, el espacio conducido por Magaly Medina, tampoco apareció en el listado, lo que evidencia un cambio en las preferencias del público durante esta franja horaria. Con su retorno triunfal, el reality reafirma su posición como uno de los formatos más fuertes de la televisión peruana, no solo por sus cifras de rating, sino también por su capacidad de adaptarse a las tendencias y generar conversación en medios y redes sociales.

