El prestigioso estadio del Perú que sería sede de la final de la Copa Sudamericana ante fallas de Bolivia: "En Conmebol están listos"
Ante el incumplimiento de Santa Cruz de la Sierra, Conmebol contempla cambiar de sede y disputar la final de la Copa Sudamericana en un mítico estadio del fútbol peruano.
En medio del inicio de los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que compiten Alianza Lima y Cienciano, existe mucha incertidumbre por conocer si la final del certamen internacional se jugará en Bolivia. Si bien la organización designó a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra como sede, todavía no se logra subsanar algunas observaciones y ya se tiene contemplado un 'plan b'.
Como es conocido, hasta el momento, las autoridades altiplánicas no están cumpliendo con el cronograma establecido para certificar que el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera se encuentra en condiciones de albergar la final continental.
Final de la Copa Sudamericana podría jugarse en Perú
"Lo que me dijeron haca un par de horas que hablé con alguien de Conmebol, es que está muy difícil que levanten las observaciones y que en Conmebol están listos para activar el 'Plan Estadio Nacional'. Están listos", manifestó Gustavo Peralta en el programa 'Hablemos de MAX'.
De acuerdo al comunicador, Conmebol tiene contemplado utilizar el Estadio Nacional de Lima para la final de la Sudamericana; incluso, ya se avanzó en temas de operatividad.
"Alejandro Domínguez (presidente de Conmebol) y Tong (IPD) estuvieron hace unos días en Paraguay intentando convencer de que sea el Nacional por la Copa Libertadores, pero ya estaba definido el Monumental. Lo que sí quedaron es que esté todo listo en operatividad y cuestión social para que el Nacional sea la sede de la final de la Copa Sudamericana si se le quita a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Yo creo que eso va a pasar", concluyó.
¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana?
De acuerdo al cronograma establecido por Conmebol, la final de la Copa Sudamericana tendrá lugar el 22 de noviembre del 2025.
¿Dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana?
En un inicio, la sede elegida para la final del certamen es el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). No se descarta un cambio de escenario en las próximas semanas.