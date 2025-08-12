HOYSuscripcion LR Focus

Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Laura Spoya defiende a Gerardo Pe tras pelea con Rosángela Espinoza en 'EEG': "Ella no da rating si no se mete contigo"

La exMiss Perú, Laura Spoya, se refirió al altercado entre Gerardo Pe con Rosángela Espinoza durante la emisión de 'Esto es Guerra'.

Laura Spoya y Mario Irivarren defendieron a Gerardo Pe tras pelea con Rosángela.
Laura Spoya y Mario Irivarren defendieron a Gerardo Pe tras pelea con Rosángela. | Foto: composición LR/Good Time/EEG

El último episodio de 'Esto es guerra', Rosángela Espinoza y Gerardo Pe protagonizaron un tenso cruce de palabras cuando el creador de contenido intentaba reclamarle a Valentino. La modelo intentó ningunear al conductor de 'Good Time', argumentando que su presencia en el reality no suma rating al programa. El youtuber no se quedó callado y le respondió tajantemente recordándole a 'Carloncho', expareja de la influencer peruana y polémico presentador de radio.

"Yo sé que no doy rating. Más rating da tu ex en la radio", respondió Gerardo Pe. Ante este incidente, la exMiss Perú, Laura Spoya, no dudó en defender a su compañero del programa y lanzó una indirecta hacia Rosángela Espinoza.

Rosángela se pelea con Gerardo Pe y el youtuber le recuerda a 'Carloncho': "Más rating da tu ex en la radio"

lr.pe

Laura Spoya sobre enfrentamiento de Gerardo Pe a Laura Spoya: "Ella no da rating"

Durante el podcast 'Good Time', Mario Irivarren y Laura Spoya comentaron sobre el incidente entre Gerardo Pe y la modelo. Ambos apoyaron a su compañero por no quedarse callado ante los comentarios de Rosángela Espinoza.

"Bien mi gallo. Cuando ella dijo eso yo me quedé tipo: 'Uy, ¿y ahora qué va a responder? Porque es bien complicado tener este tipo de enfrentamientos con una mujer. Yo dije: 'ojalá que no la friegue'", expresó Mario Irivarren.

Phillip Chu Joy sorprende al revelar que prefiere caminar a tener auto: "Es un gasto innecesario"

lr.pe

Sin embargo, la exmiss Perú no dudó en lanzar su indirecta hacia la influencer, asegurando que suele generar confrontaciones con sus compañeros para aumentar el rating. "Estoy orgullosa. Con el rey de los remates se quiere meter. A ti te quiere buscar. Lo que pasa es que ella no da rating si no se mete contigo (pelea). Así es", comentó Laura Spoya.

¿Quién es Gerardo Pe?

Gerardo Pe es un reconocido creador de contenido peruano conocido por participar en la conducción del podcast 'Good Time', junto a Laura Spoya y Mario Irivarren. Salta a la fama por formar parte del canal de YouTube 'DeBarrio' junto al youtuber Dafonseka. Se desempeñó como cómico y ha participado en eventos de improvisación en 'Hablando Huevadas'.

