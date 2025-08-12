Rosángela se pelea con Gerardo Pe y el youtuber le recuerda a ‘Carloncho’: “Más rating da tu ex en la radio”

Rosángela Espinoza lanzó duros calificativos a Gerardo Pe durante el programa ‘Esto es Guerra’ y el youtuber le dio tajante respuesta. | Foto: composición LR/ Esto es Guerra / América TV

En la última edición del programa ‘Esto es Guerra’, se vivieron momentos de tensión tras el enfrentamiento que sostuvieron Rosángela Espinoza y el youtuber Gerardo Pe. Lo que empezó como una broma se convirtió en una escena cargada de entredichos que no fueron tomados de la mejor manera por los conductores y de los mismos participantes.

Como se logró ver en las imágenes, los protagonistas de este nuevo capítulo de desafíos participaban en la prueba de ‘desordenados’. Al estar frente a frente, Katia Palma le pidió a Gerardo Pe que ya no pida revanchas “Gerardo, ya nos tienes seco como tu cuerpo. Te pido que te retires porque ya le toca a Rosángela y a Karen”, dijo la conductora de televisión.

“Se va nuestro público por tu cara”, gritó Rosángela a Gerardo Pe, quien respondió inmediatamente

En el momento, intervino Espinoza, quien no dudó en gritarle al influencer “No das rating. Se va nuestro público por tu cara”. Las palabras de la guerrera generaron que Gerardo Pe no se quede callado y le respondiera de inmediato: “Yo sé que no doy rating. Más rating da tu ex en la radio”, en referencia al conductor radial ‘Carloncho’.

El comentario del participante no fue tomado de buena manera por Rosángela, quien llamó a Valentino, otro nuevo integrante de EEG para que conversara con el youtuber.

“Se va nuestro público por tu cara”, gritó Rosángela Espinoza a Gerardo Pe, lo que sorprendió hasta a los propios conductores de ‘Esto es Guerra’. Foto: composición LR/ Esto es Guerra / América TV

Cabe mencionar que Rosángela Espinoza fue pareja del locutor de radio Carlos Banderas, más conocido como ‘Carloncho’ durante seis meses. La pareja terminó su relación luego de que Banderas correteara a correazos a Lucas Piró, pareja de baile de la artista en el programa 'El Gran Show'.

¿Quién es Gerardo Pe?

Gerardo Vásquez, más conocido como Gerardo Pe es un creador de contenido peruano que ingresó como locutor de Radio La Zona, y al mismo tiempo realizaba contenidos para sus redes sociales. En el 2014 fundó junto a Dafonseka el proyecto ‘Dos puntas’, para luego formar ‘DeBarrio’, sin embargo, en el 2016 ambos personajes se separaron para iniciar trabajos personales.