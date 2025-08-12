HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Streamers

Rosángela se pelea con Gerardo Pe y el youtuber le recuerda a ‘Carloncho’: “Más rating da tu ex en la radio”

Durante la prueba 'desordenados', Espinoza lanzó duras críticas a Gerardo Pe, quien no dudó en responderle rápidamente sorprendiendo a los participantes y hasta los conductores de 'Esto es Guerra'.

Rosángela Espinoza lanzó duros calificativos a Gerardo Pe durante el programa ‘Esto es Guerra’ y el youtuber le dio tajante respuesta.
Rosángela Espinoza lanzó duros calificativos a Gerardo Pe durante el programa ‘Esto es Guerra’ y el youtuber le dio tajante respuesta. | Foto: composición LR/ Esto es Guerra / América TV

En la última edición del programa ‘Esto es Guerra’, se vivieron momentos de tensión tras el enfrentamiento que sostuvieron Rosángela Espinoza y el youtuber Gerardo Pe. Lo que empezó como una broma se convirtió en una escena cargada de entredichos que no fueron tomados de la mejor manera por los conductores y de los mismos participantes.

Como se logró ver en las imágenes, los protagonistas de este nuevo capítulo de desafíos participaban en la prueba de ‘desordenados’. Al estar frente a frente, Katia Palma le pidió a Gerardo Pe que ya no pida revanchas “Gerardo, ya nos tienes seco como tu cuerpo. Te pido que te retires porque ya le toca a Rosángela y a Karen”, dijo la conductora de televisión.

PUEDES VER: Rosángela Espinoza reaparece desde Chile y presume momento especial que habría pasado con su novio: "Calentitos"

lr.pe

Se va nuestro público por tu cara”, gritó Rosángela a Gerardo Pe, quien respondió inmediatamente

En el momento, intervino Espinoza, quien no dudó en gritarle al influencer “No das rating. Se va nuestro público por tu cara”. Las palabras de la guerrera generaron que Gerardo Pe no se quede callado y le respondiera de inmediato: “Yo sé que no doy rating. Más rating da tu ex en la radio”, en referencia al conductor radial ‘Carloncho’.

El comentario del participante no fue tomado de buena manera por Rosángela, quien llamó a Valentino, otro nuevo integrante de EEG para que conversara con el youtuber.

“Se va nuestro público por tu cara”, gritó Rosángela Espinoza a Gerardo Pe, lo que sorprendió hasta a los propios conductores de ‘Esto es Guerra’. Foto: composición LR/ Esto es Guerra / América TV

“Se va nuestro público por tu cara”, gritó Rosángela Espinoza a Gerardo Pe, lo que sorprendió hasta a los propios conductores de ‘Esto es Guerra’. Foto: composición LR/ Esto es Guerra / América TV

PUEDES VER: Estas son las exorbitantes cifras que facturan los streamers peruanos más famosos en Kick, según sus propias declaraciones: "Un montón de plata"

lr.pe

Cabe mencionar que Rosángela Espinoza fue pareja del locutor de radio Carlos Banderas, más conocido como ‘Carloncho’ durante seis meses. La pareja terminó su relación luego de que Banderas correteara a correazos a Lucas Piró, pareja de baile de la artista en el programa 'El Gran Show'.

¿Quién es Gerardo Pe?

Gerardo Vásquez, más conocido como Gerardo Pe es un creador de contenido peruano que ingresó como locutor de Radio La Zona, y al mismo tiempo realizaba contenidos para sus redes sociales. En el 2014 fundó junto a Dafonseka el proyecto ‘Dos puntas’, para luego formar ‘DeBarrio’, sin embargo, en el 2016 ambos personajes se separaron para iniciar trabajos personales.

Notas relacionadas
Piero Arenas y su insólita confesión a censista cuando le preguntaron si tenía cocina: "'Esto es guerra' me dejó en la pobreza"

Piero Arenas y su insólita confesión a censista cuando le preguntaron si tenía cocina: "'Esto es guerra' me dejó en la pobreza"

LEER MÁS
Mr. Peet sorprende al atribuirse el éxito de 'Esto es guerra' y proclama: "Todos los que han triunfado en 'EEG' me deben la vida a mí"

Mr. Peet sorprende al atribuirse el éxito de 'Esto es guerra' y proclama: "Todos los que han triunfado en 'EEG' me deben la vida a mí"

LEER MÁS
Renzo Schuller se pronuncia luego de que producción no le informara del ingreso de Gian Piero Diaz: "Me hubiera gustado saber"

Renzo Schuller se pronuncia luego de que producción no le informara del ingreso de Gian Piero Diaz: "Me hubiera gustado saber"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'La Cobra' lanza dura crítica al triunfo por la mínima diferencia de Alianza Lima sobre Ayacucho FC: ''No le ganaron a nadie''

'La Cobra' lanza dura crítica al triunfo por la mínima diferencia de Alianza Lima sobre Ayacucho FC: ''No le ganaron a nadie''

LEER MÁS
Streamer peruana Milenka genera polémica al retirar personas de su discoteca por no consumir bebidas: "Al que no está en un box, sácalos"

Streamer peruana Milenka genera polémica al retirar personas de su discoteca por no consumir bebidas: "Al que no está en un box, sácalos"

LEER MÁS
Youtuber Furrey reaparece en redes tras estar más de 20 días hospitalizado: "Estoy trabajando duro para volver a caminar"

Youtuber Furrey reaparece en redes tras estar más de 20 días hospitalizado: "Estoy trabajando duro para volver a caminar"

LEER MÁS
Esposa de Furrey conmueve al mostrar una foto junto al streamer tras salir de UCI y usuarios reaccionan: “Por ustedes creo en el amor”

Esposa de Furrey conmueve al mostrar una foto junto al streamer tras salir de UCI y usuarios reaccionan: “Por ustedes creo en el amor”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Streamers

'La Cobra' lanza dura crítica al triunfo por la mínima diferencia de Alianza Lima sobre Ayacucho FC: ''No le ganaron a nadie''

Streamer peruana Milenka genera polémica al retirar personas de su discoteca por no consumir bebidas: "Al que no está en un box, sácalos"

Youtuber Furrey reaparece en redes tras estar más de 20 días hospitalizado: "Estoy trabajando duro para volver a caminar"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota