Tula Rodríguez se reencuentra con Gino Pesaressi, pero él llega tarde y le dice: "Chápame y te perdono"
Durante la cena, la actriz expresó su alegría por reencontrarse con viejos amigos del medio artístico, como Maju Mantilla, Joselito Carrera y Ricardo Rondón.
Tula Rodríguez compartió en sus historias de Instagram una reunión con diversas celebridades, entre ellas Ricardo Rondón, Maju Mantilla y Joselito Carrera. Sin embargo, el reencuentro con Gino Pesaressi fue el que más llamó la atención. Durante este encuentro, Pesaressi saludó de manera afectuosa a la actriz, y en tono de broma, Tula comentó que el actor podría estar interesado en darle un beso.
El reencuentro entre Gino Pesaressi y Tula Rodríguez
En medio del encuentro, Tula Rodríguez expresó su alegría al reencontrarse con viejos amigos del ámbito artístico, como la exmiss Mundo Maju Mantilla, y los presentadores de televisión Joselito Carrera y Ricardo Rondón. La cena que compartieron reflejó la amistad que ha perdurado a lo largo de los años. Un momento destacado fue la llegada tardía de Gino Pesaressi, lo que provocó una reacción divertida de la actriz de 48 años: ''¿Por qué llegas tarde? ¡Qué Pesaressi! Encima, me quiere chapar, ¡Chápame y te perdono!'' dijo entre risas, manteniendo el buen ambiente entre los presentes.
El buen rollo que hubo entre todos
La cena compartida entre Tula Rodríguez, Joselito Carrera, Ricardo Rondón y Gino Pesaressi fue una clara muestra de la sólida amistad que los une y de que el mundo artístico de la televisión suele crear vínculos afectuosos como la amistad. A través de las redes sociales, dejaron ver la buena onda y la química que existe entre ellos. Sus seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes de cariño al verlos juntos.