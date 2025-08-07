HOY

Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa
Rosángela Espinoza le dice “feo” a Mateo Garrido Lecca y su reacción conmueve las redes sociales: “Esa chica está ciega”

Rosángela Espinoza no se midió en vivo en 'Mande quien mande' y calificó de la peor manera a Mateo Garrido Lecca, conductor de ‘La subasta’ y humorista. 

Rosángela Espinoza actualmente pertenece a 'Esto es Guerra'. Foto: Composición LR/América Tv.
Rosángela Espinoza actualmente pertenece a 'Esto es Guerra'. Foto: Composición LR/América Tv.

Rosángela Espinoza y Mateo Garrido Lecca, conductor de ‘La subasta’ fueron invitados al programa ‘Mande quien mande’ para participar en la secuencia ‘Guapo, feo o chistoso’, en la que la integrante de ‘EEG’ debía clasificar a diferentes personajes de la farándula según esas características.

Sin embargo, cuando llegó el turno de calificar a Mateo Garrido Lecca, la ‘chica selfie’ no tuvo filtros y lo tildó de “feo”, lo que dejó sorprendido al también humorista, quien en un inicio no podía creer el calificativo.

“Ustedes saben que yo soy directa y no soy falsa. Es feo y punto, no es guapo. Hay que decir las cosas como son”, sentenció Rosangela en vivo, gesto que generó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Mateo Garrido Lecca reacciona tras ser tildado de feo por Rosángela Espinoza   

“¿Qué?”, fue lo primero que atinó a decir Mateo Garrido Lecca tras escuchar las declaraciones de Rosángela Espinoza. Sin embargo, lo que más conmovió a los televidentes fue su expresión de ‘tristeza’ y decepción al oír que la modelo afirmaba que no era guapo.  

Ante esta situación, La Carlota salió en defensa del humorista y se dirigió directamente a la chica reality: “Al chico le has estado dando de alma y eso no me parece justo. ¿Sabes por qué? Si quieren calificar de guapo, feo o chistoso, Rosángela en una foto antigua tuya tampoco te veías bien”, lo que puso nerviosa a ‘la chica selfie’

Usuarios conmovidos por la reacción de Mateo Garrido Lecca

Tras las escenas en que Rosangela Espinoza llama “feo” a Mateo Garrido Lecca, las redes sociales estallaron y criticaron fuertemente a la modelo.

“Ame la respuesta de Carlota”, “Rosángela sin operaciones, Mateo le ganaría en hermosura”, “Si se operaría como tú, él quedaría ok”, “Pero si fuera un hombre diciendo eso a una mujer sería un escándalo”, “Esa chica esta ciega, yo lo he visto en vivo y es más guapo”, fueron algunos de los cientos de comentarios que se leyeron en redes sociales.

