La Copa Mundial de Fútbol 2026 comenzará el próximo 11 de junio, y millones de fanáticos se alistan para asistir a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. En esta edición, el torneo se celebrará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, para asistir a los partidos, los turistas deberán gestionar las visas correspondientes.

Los trámites para obtener las visas varían según el país sede, y en el caso de México y Canadá, existen regulaciones específicas que los interesados deben tener en cuenta. Además, Estados Unidos confirmó restricciones y prohibiciones para los turistas provenientes de ciertos países.

¿Qué visa se necesita para ver la Copa Mundial de Fútbol 2026 en EEUU?

Para los aficionados que planean asistir a la Copa Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, la visa requerida es la de turista B2. El primer paso en el proceso es llenar el formulario DS-160, que requiere detalles personales, como el propósito del viaje, las fechas de entrada y salida, así como los planes de financiamiento.

Según la página oficial del Departamento de Estado, los doce países con prohibición total son: Afganistán, Birmania (Myanmar), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Por otro lado, los siete países con restricción parcial son: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Visa turista B2 para Estados Unidos. Fuente: USCIS

¿Qué visa se necesita para ver la Copa Mundial de Fútbol 2026 en México?

En el caso de México, los aficionados deberán tramitar una visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Para la mayoría de los países, la visa mexicana permite ingresar al territorio por motivos turísticos. La obtención de esta visa depende de los requisitos establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La solicitud incluye presentar evidencia de que el visitante tiene fondos suficientes para su estancia, así como documentos que demuestren su intención de regresar a su país de origen después del evento.

Visa turista para México. Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores

¿Qué visa se necesita para ver la Copa Mundial de Fútbol 2026 en Canadá?

Para Canadá, los turistas deberán tramitar una visa de visitante. Este proceso también requiere completar un formulario y presentar documentos que respalden la finalidad del viaje. Los solicitantes deben demostrar que tienen vínculos sólidos con su país de origen y que no tienen intención de quedarse en Canadá de manera ilegal.

Dependiendo del país de origen del solicitante, algunos ciudadanos pueden ser elegibles para tramitar una autorización electrónica de viaje (eTA) en lugar de una visa tradicional.