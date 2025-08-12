HOYSuscripcion LR Focus

¿Qué visa debes tramitar para ir a la Copa Mundial de Fútbol 2026 en EEUU, México y Canadá?: hay prohibiciones para estos países

El Mundial de Fútbol 2026 se celebrará del 11 de junio en EEUU, México y Canadá, con millones de fanáticos preparándose para este evento global.

Los turistas deberán tramitar las visas correspondientes en los países anfitriones.
Los turistas deberán tramitar las visas correspondientes en los países anfitriones. | Composición LR

La Copa Mundial de Fútbol 2026 comenzará el próximo 11 de junio, y millones de fanáticos se alistan para asistir a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. En esta edición, el torneo se celebrará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, para asistir a los partidos, los turistas deberán gestionar las visas correspondientes.

Los trámites para obtener las visas varían según el país sede, y en el caso de México y Canadá, existen regulaciones específicas que los interesados deben tener en cuenta. Además, Estados Unidos confirmó restricciones y prohibiciones para los turistas provenientes de ciertos países.

PUEDES VER: Peruana llegó a EEUU sin saber inglés y hoy es influencer de productos de belleza: "Lima ya no me daba espacio para crecer"

¿Qué visa se necesita para ver la Copa Mundial de Fútbol 2026 en EEUU?

Para los aficionados que planean asistir a la Copa Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, la visa requerida es la de turista B2. El primer paso en el proceso es llenar el formulario DS-160, que requiere detalles personales, como el propósito del viaje, las fechas de entrada y salida, así como los planes de financiamiento.

Según la página oficial del Departamento de Estado, los doce países con prohibición total son: Afganistán, Birmania (Myanmar), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Por otro lado, los siete países con restricción parcial son: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Visa turista B2 para Estados Unidos. Fuente: USCIS

Visa turista B2 para Estados Unidos. Fuente: USCIS

PUEDES VER: Nicolás Maduro lanza dura amenaza contra el Gobierno de Trump: "Es el inicio del final del imperio estadounidense"

lr.pe

¿Qué visa se necesita para ver la Copa Mundial de Fútbol 2026 en México?

En el caso de México, los aficionados deberán tramitar una visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Para la mayoría de los países, la visa mexicana permite ingresar al territorio por motivos turísticos. La obtención de esta visa depende de los requisitos establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La solicitud incluye presentar evidencia de que el visitante tiene fondos suficientes para su estancia, así como documentos que demuestren su intención de regresar a su país de origen después del evento.

Visa turista para México. Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores

Visa turista para México. Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores

PUEDES VER: Trump afirma que en Washington hay más crímenes que en Lima, Bogotá o CDMX: "Vamos a rescatar a DC de la miseria"

lr.pe

¿Qué visa se necesita para ver la Copa Mundial de Fútbol 2026 en Canadá?

Para Canadá, los turistas deberán tramitar una visa de visitante. Este proceso también requiere completar un formulario y presentar documentos que respalden la finalidad del viaje. Los solicitantes deben demostrar que tienen vínculos sólidos con su país de origen y que no tienen intención de quedarse en Canadá de manera ilegal.

Dependiendo del país de origen del solicitante, algunos ciudadanos pueden ser elegibles para tramitar una autorización electrónica de viaje (eTA) en lugar de una visa tradicional.

Visa turista para Canadá. Fuente: Consulado de Canadá

Visa turista para Canadá. Fuente: Consulado de Canadá

