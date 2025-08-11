HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Perro de Onelia Molina muerde EN VIVO a Janet Barboza en 'América hoy': conductora tuvo impensada reacción

Un tenso momento se vivió en el set de 'América hoy', luego de que el perro de Onelia Molina sorprendiera a Janet Barboza y la mordiera en vivo. "Es la vibra", expresó 'Giselo'.

Onelia Molina se presentó en 'América hoy'. Foto: Composición LR/Captura/América TV
Onelia Molina se presentó en 'América hoy'. Foto: Composición LR/Captura/América TV

Onelia Molina se presentó el lunes 11 de agosto en el set de 'América hoy' para ofrecer detalles de la segunda oportunidad que se viene dando con Mario Irivarren. La integrante de 'Esto es guerra' estuvo en el magazine del programa de América TV acompañada de su mascota, Nieves, quien protagonizó un impensado percance con Janet Barboza: la perrita mordió a la conductora del espacio televisivo, provocando su asombro y desconcierto total ante la situación.

Todo sucedió cuando la popular 'Rulitos' se acercó al mueble donde estaba sentada Onelia y su mascota. Al intentar acariciar a 'Nieves', esta se fue en su contra, mordiéndole la mano. "La mordió, la mordió, es la vibra. Ahí sí es la mala vibra", expresó Edson Dávila, 'Giselo', ante la preocupación de Ethel Pozo y compañía.

PUEDES VER: Diego Chávarri 'exige' a Onelia Molina que le devuelva el anillo de oro de compromiso que le regaló: 'Que me lo mande'

lr.pe

Perro de Onelia Molina muerde a Janet Barboza

Tras morder a Janet Barboza, la perrita de Onelia Molina se mostró visiblemente intranquila. La conductora de 'América hoy' señaló que el mordisco fue producto de la tensión que sentía la mascota de la chica reality. "Es que la bulla la está atormentando", expresó, siendo secundada por Valeria Piazza, quien le pidió al DJ del programa bajar el volumen del fondo musical, para no molestar más a Nieves.

"Anémico, baja un poquito el volumen, por favor, para que no se me estrese", añadió. Onelia Molina se mostró extrañada por la situación, ya que reveló que, desde el primer momento, su mascota Nieves congenió de buena manera con Mario Irivarren.

"Sí, desde el primer momento, pero es bien celosa", acotó Onelia Molina, quien también precisó que se encuentra en su mejor momento con Mario Irivarren, luego de haber retomado su relación. "Es el amor de mi vida. Si estoy con él y he decidido darle una segunda oportunidad es porque si siento que vale la pena y lo amo", expresó.

