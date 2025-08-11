El regreso de 'Yo Soy' a la pantalla de Latina no solo ha traído talento y nostalgia, sino también momentos inesperados que rápidamente se vuelven virales. Durante el casting de la nueva temporada, un intercambio entre Ricardo Morán y un concursante generó risas, tensión y comentarios en redes sociales.

El protagonista fue Percy Jesús Palacios, quien se presentó para imitar a Christian Meier. Sin embargo, antes de revelar su nombre, comenzó a agradecer a Dios, lo que motivó una irónica intervención de Morán. El diálogo derivó en un momento incómodo que terminó con la eliminación del participante, pese a que Carlos Alcántara reconoció que su voz era similar a la del cantante peruano.

Ricardo Morán interrumpe presentación de concursante

Todo ocurrió cuando Morán pidió al participante que se presentara. En lugar de dar su nombre, Palacios dijo: “En primer lugar, agradecer a Dios…”, lo que llevó al jurado a cuestionar: “¿En primer lugar, agradecer a Dios es tu nombre completo o cuál es el apellido?”. El concursante intentó retomar su agradecimiento, pero el productor fue directo: “Ah, ya, pero te pregunté tu nombre”.

Tras varios intentos, el participante reveló que se llamaba Percy Jesús Palacios, a lo que Morán respondió con un irónico “Gracias”. Palacios añadió que sus amigos lo llamaban 'PJ', pero Morán cerró la conversación con un seco: “Sí, pero no somos tus amigos”.

Imitación de Christian Meier no convence al jurado de Yo Soy

Luego de la presentación, Palacios interpretó 'Quédate', uno de los temas más recordados de Christian Meier. Carlos Alcántara elogió la similitud de su voz, pero tanto Morán como Jely Réategui consideraron que no era suficiente para pasar a la siguiente fase.

Franco Cabrera, conductor del programa, apareció en escena para retirarlo del set, mientras Morán le decía: “Ya no estarás, gracias”. De esta forma, ‘PJ’ se despidió de su primera experiencia televisiva, dejando un momento que, más allá de su talento, quedará en la memoria por su particular forma de iniciar la presentación.