HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Espectáculos

Ricardo Morán tiene acalorado momento con participante de Yo Soy cuando agradecía a Dios: “Ah ya, pero te pregunté tu nombre”

El participante de 'Yo Soy', Percy Jesús Palacios, intentó agradecer a Dios al iniciar su presentación en el casting del programa. Sin embargo, Ricardo Morán lo interrumpió y lo rechazó tras imitar a Christian Meier.

Ricardo Morán interrumpe a participante de Yo Soy cuando agradecía a Dios.
Ricardo Morán interrumpe a participante de Yo Soy cuando agradecía a Dios. | Foto: Composición LR/Luis Pesantes-TikTok

El regreso de 'Yo Soy' a la pantalla de Latina no solo ha traído talento y nostalgia, sino también momentos inesperados que rápidamente se vuelven virales. Durante el casting de la nueva temporada, un intercambio entre Ricardo Morán y un concursante generó risas, tensión y comentarios en redes sociales.

El protagonista fue Percy Jesús Palacios, quien se presentó para imitar a Christian Meier. Sin embargo, antes de revelar su nombre, comenzó a agradecer a Dios, lo que motivó una irónica intervención de Morán. El diálogo derivó en un momento incómodo que terminó con la eliminación del participante, pese a que Carlos Alcántara reconoció que su voz era similar a la del cantante peruano.

PUEDES VER: Kurt Cobain peruano revela por qué se ausentó al estreno de la nueva temporada de 'Yo Soy': "Era complicado"

lr.pe

Ricardo Morán interrumpe presentación de concursante

Todo ocurrió cuando Morán pidió al participante que se presentara. En lugar de dar su nombre, Palacios dijo: “En primer lugar, agradecer a Dios…”, lo que llevó al jurado a cuestionar: “¿En primer lugar, agradecer a Dios es tu nombre completo o cuál es el apellido?”. El concursante intentó retomar su agradecimiento, pero el productor fue directo: “Ah, ya, pero te pregunté tu nombre”.

Tras varios intentos, el participante reveló que se llamaba Percy Jesús Palacios, a lo que Morán respondió con un irónico “Gracias”. Palacios añadió que sus amigos lo llamaban 'PJ', pero Morán cerró la conversación con un seco: “Sí, pero no somos tus amigos”.

PUEDES VER: Joven peruano dejó sorprendido a jurados de 'Yo soy' con su imitación de Chechito: "¿De dónde le salió la voz?"

lr.pe

Imitación de Christian Meier no convence al jurado de Yo Soy

Luego de la presentación, Palacios interpretó 'Quédate', uno de los temas más recordados de Christian Meier. Carlos Alcántara elogió la similitud de su voz, pero tanto Morán como Jely Réategui consideraron que no era suficiente para pasar a la siguiente fase.

Franco Cabrera, conductor del programa, apareció en escena para retirarlo del set, mientras Morán le decía: “Ya no estarás, gracias”. De esta forma, ‘PJ’ se despidió de su primera experiencia televisiva, dejando un momento que, más allá de su talento, quedará en la memoria por su particular forma de iniciar la presentación.

Notas relacionadas
¿Qué fue del Kurt Cobain peruano de 'Yo Soy'? Pasó de concursante a coach vocal y afirma que “morirá” haciendo música

¿Qué fue del Kurt Cobain peruano de 'Yo Soy'? Pasó de concursante a coach vocal y afirma que “morirá” haciendo música

LEER MÁS
Hijo de Lucecita Ceballos aparece por primera vez en TV peruana y deslumbra en 'Yo soy' con imitación de Camilo Sesto

Hijo de Lucecita Ceballos aparece por primera vez en TV peruana y deslumbra en 'Yo soy' con imitación de Camilo Sesto

LEER MÁS
Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en plena audición de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en plena audición de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Angie Jibaja reaparece en redes y hace fuerte denuncia contra Jean Paul Santa María y Romina Gachoy

Angie Jibaja reaparece en redes y hace fuerte denuncia contra Jean Paul Santa María y Romina Gachoy

LEER MÁS
Perro de Onelia Molina muerde EN VIVO a Janet Barboza en 'América hoy': conductora tuvo impensada reacción

Perro de Onelia Molina muerde EN VIVO a Janet Barboza en 'América hoy': conductora tuvo impensada reacción

LEER MÁS
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan tras 9 años de relación: modelo impacta con lujoso anillo de bodas y dedica conmovedor mensaje

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan tras 9 años de relación: modelo impacta con lujoso anillo de bodas y dedica conmovedor mensaje

LEER MÁS
Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en plena audición de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en plena audición de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

LEER MÁS
Padre de Suheyn Cipriani rompe en llanto tras fuerte confesión de su hija en 'El valor de la verdad': "Debí estar más ahí"

Padre de Suheyn Cipriani rompe en llanto tras fuerte confesión de su hija en 'El valor de la verdad': "Debí estar más ahí"

LEER MÁS
Suheyn Cipriani respondió 18 preguntas y ganó S/20.000: confesó problemas de agresión por su madre, del salsero César Vega y más revelaciones

Suheyn Cipriani respondió 18 preguntas y ganó S/20.000: confesó problemas de agresión por su madre, del salsero César Vega y más revelaciones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Espectáculos

Dayanita se quiebra al confesar que sufre depresión tras exponer problemas económicos: “Me sentí acorralada”

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Tula Rodríguez se reencuentra con Gino Pesaressi, pero él llega tarde y le dice: "Chápame y te perdono"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota