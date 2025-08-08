HOYSuscripcion LR Focus

"Onelia Molina sobre anillo de oro que le regaló Diego Chávarri: "Se lo devolvería para que (lo) pueda vender"

La integrante de 'Esto es guerra' reveló qué hizo con el anillo de oro que le regaló Diego Chávarri cuando eran pareja, luego de que el exfutbolista le pidiera que se lo devolviera.

Onelia Molina respondió sobre el pedido que le hizo Diego Chávarri. Foto: composición LR/América TV
Onelia Molina respondió sobre el pedido que le hizo Diego Chávarri. Foto: composición LR/América TV

Diego Chávarri sorprendió al revelar su deseo de recuperar el anillo de oro que le entregó a Onelia Molina en 2022, cuando ambos mantenían una relación sentimental y él decidió dar un paso más pidiéndole matrimonio. Durante su regreso a la nueva temporada de 'Esto es guerra', el exfutbolista se refirió al tema en tono irónico, diciendo: "Que me lo mande, lo empeño y me compro otra cosa".

Ante estas declaraciones, Onelia Molina respondió en el programa 'Más espectáculos', asegurando que actualmente no tiene en su poder el anillo de compromiso. La exchica reality explicó que, tras terminar su relación con Diego Chávarri, ya no conserva el anillo. “Se lo devolvería para que pueda vender o algo, pero en verdad yo no lo tengo”, afirmó.

PUEDES VER: El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

Onelia Molina responde al pedido de Diego Chávarri sobre devolverle anillo de oro

En medio del anuncio de su reconciliación con Mario Irivarren, Onelia Molina fue abordada por las cámaras de 'Más Espectáculos' para responder a las recientes declaraciones de su expareja, Diego Chávarri. El exfutbolista aseguró que la odontóloga no le devolvió el anillo de compromiso que le entregó años atrás y le pidió públicamente que se lo devuelva. Ante esto, la modelo y odontóloga aclaró que no tiene el anillo, ya que lo entregó hace tiempo a una persona cercana llamada Francesco, quien nunca se lo devolvió.

Onelia evitó entrar en polémicas, pero fue firme al afirmar que no conserva el anillo y que, si lo tuviera, se lo devolvería a Diego para que pueda venderlo si así lo desea. "Ese anillo yo no lo tengo. Se lo pueden preguntar a Francesco, que hace años se lo di y nunca me lo devolvió", explicó. Además, señaló que no tiene nada que decir sobre terceros involucrados y le deseó lo mejor a su expareja: "Prefiero no opinar, pero le deseo lo mejor", manifestó durante su conversación con Bruno Vernal tras su participación en 'Esto es guerra'.

Onelia Molina y Mario Irivarren retomaron su relación sentimental

Mario Irivarren y Onelia Molina confirmaron en la reciente edición de 'Esto es guerra' que están retomando su relación sentimental, luego de varios rumores tras su viaje a Chile. Durante la transmisión en vivo, ambos sellaron su reconciliación con un beso y compartieron detalles del proceso que atraviesan como pareja. “Hemos intentado retomar la relación que teníamos antes (…) Estamos en ese proceso”, señaló Mario, evidenciando su disposición a reconstruir el vínculo afectivo.

Por su parte, Onelia fue más clara al afirmar que han decidido darse una nueva oportunidad. “¿Y por qué no darnos una oportunidad con una persona que es increíble, un buen ser humano?”, expresó la joven, destacando el crecimiento personal de ambos durante su separación. Ambos aseguraron que no fue una etapa fácil, pero que el cariño y la mejora mutua han sido claves para apostar nuevamente por el amor.

