Diego Chávarri recordó pasajes de su relación con Onelia Molina durante la reciente edición de 'Esto es guerra', en donde fue consultado sobre la última vez que tuvo contacto con ella. El día anterior, la odontóloga había declarado que ambos hablaron hace 8 meses con el fin de devolverse algunas pertenencias tras el fin de su romance.

Sin embargo, el exfutbolista sorprendió al contradecir su versión: “Yo sí voy a ser sincero y creo que la respuesta del lunes fue como hace 8 o 9 meses atrás, pero no ha sido hace 8 o 9 meses. Ha sido, no me quiero equivocar, de repente hace un par de meses, pero netamente ha sido por un tema puntual, cruzamos dos o tres correos y nada más”, explicó. Con ello, el 'Diablito' aclaró que el contacto con su expareja fue más reciente de lo que ella afirmó.

¿Diego Chávarri asegura que Onelia Molina mintió?

En una entrevista con ‘América hoy’, Diego Chávarri fue consultado sobre por qué su expareja habría querido ocultar la verdadera fecha de su último intercambio. Fiel a su estilo directo, respondió: “Habría que preguntarle a ella. A mí me han preguntado, yo he dicho la verdad y listo”.

Por su parte, Onelia Molina tomó una actitud relajada tras las declaraciones del exfutbolista y no intentó contradecirlo. “Tengo ahí los correos, puedo buscar exactamente la fecha, pero o sea, para mí es irrelevante el tema de los meses, el tema fue un tema de dinero, se tenía que cumplir”, expresó, sin brindar más detalles sobre el asunto.

Diego Chávarri negó haber sido infiel a Onelia Molina

Diego Chávarri, tras su regreso a ‘Esto es guerra’, fue consultado sobre si le incomodó que Onelia Molina dijera que su relación terminó por una infidelidad de su parte. El exjugador de Sporting Cristal negó rotundamente haberla engañado y expresó su molestia por las declaraciones de su expareja. “Eso ya lo aclaré en su momento también y fue algo que sí me molestó porque eso nunca pasó y que tú salgas a ventilar una información en televisión de que yo he sido infiel, jamás en la vida”, comentó.

Por su lado, la modelo arequipeña, en medio de rumores de reconciliación con Mario Irivarren, restó importancia a las palabras de Chávarri. “Que hable lo que quiera hablar, yo estoy tranquila. Lo que pasó lo sabe su familia, mi familia y creo que eso basta”, declaró, dando a entender que solo su entorno cercano conoce los verdaderos motivos de la ruptura.