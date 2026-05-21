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Un país de Sudamérica construye un domo gigante para dominar el mundo del cobre con US$4.400 millones: operaría desde 2027

La cúpula de almacenamiento albergará 178.000 toneladas de mineral, lo que mejorará la logística y reducirá la contaminación ambiental.

Un megaproyecto de infraestructura en un país sudamericano, con una inversión de US$4.400 millones, busca potenciar la producción de cobre y otros minerales cruciales para la transición energética.
Un megaproyecto de infraestructura en un país sudamericano, con una inversión de US$4.400 millones, busca potenciar la producción de cobre y otros minerales cruciales para la transición energética. | Composición LR/Reportero Minero/ChatGPT/Freepik
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Una iniciativa de infraestructura sin precedentes se desarrolla en un activo distrito minero de Sudamérica, impulsada por un recurso natural estratégico para la transición energética mundial. Con una inversión de US$4.400 millones, este esfuerzo busca reforzar la capacidad de procesamiento y almacenamiento de material mineral en una operación consolidada. El megaproyecto del metal rojo destaca como un emblema de modernización en el sector extractivo y atrae miradas internacionales por la magnitud de sus obras de ingeniería.

Esta colosal construcción promete transformar la cadena global de suministro, ya que el elemento es clave para la electromovilidad, las tecnologías limpias y el equipamiento industrial avanzado. Según fuentes especializadas, la megaobra "inyecta dinamismo al mercado y aporta a posicionar al país impulsor como un actor aún más influyente hacia finales de esta década". De este modo, la nación sudamericana afianza su liderazgo económico mediante un desarrollo tecnológico de alto impacto internacional.

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¿Qué país sudamericano edifica una cúpula colosal para liderar el mercado del cobre?

El proyecto se localiza en el norte de Chile, específicamente en la región de Antofagasta, zona donde se desarrolla la expansión del yacimiento. Esta iniciativa integra la ampliación de un complejo minero vigente, cuyo propósito es elevar la capacidad productiva de metal rojo, molibdeno y oro, además de prolongar la vida útil del depósito por varias décadas.

La pieza central de la renovación consiste en un domo de almacenamiento gigantesco, una estructura diseñada para albergar hasta 178.000 toneladas de mineral que facilitará la logística previa al procesamiento. Con 66,6 metros de altura y 106,6 metros de diámetro, el armazón de acero de 476 toneladas supera en dimensiones a la cúpula del Movistar Arena de Santiago.

Esta cubierta cerrada optimiza las operaciones y aporta beneficios ambientales, ya que frena la dispersión de partículas por el viento y mitiga la contaminación atmosférica. Asimismo, la obra contempla una segunda planta concentradora de sulfuros, un sistema inédito de relaves espesados y mejoras tecnológicas en el transporte para asegurar la eficiencia a largo plazo.

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¿Por qué el año 2027 transformará el liderazgo en el mercado internacional del cobre?

El cronograma de la compañía minera proyecta que las nuevas instalaciones funcionarán desde 2027, con lo que se cumplirán los plazos de ampliación productiva. Este hito resultará fundamental para que la nación anfitriona conserve un rol central en el abastecimiento del metal rojo hacia el mercado mundial durante la próxima década. De hecho, la expansión elevará el volumen anual procesado y comercializado al aportar cerca de 144.000 toneladas adicionales de cobre fino, junto con incrementos de molibdeno y oro como subproductos.

Dicha inyección afianzará la competitividad del país ante las demandas de la transición energética global y la electrificación industrial. Asimismo, el pleno rendimiento optimizará tecnologías avanzadas de automatización y energías renovables certificadas mediante contratos de electricidad sin emisiones. Para los analistas, garantizar que esta gran infraestructura opere según lo planificado constituirá un factor clave para consolidar la influencia local en la cadena de suministro, especialmente en un contexto en que la oferta afronta desafíos y el consumo experimenta un crecimiento constante.

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