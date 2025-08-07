HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
Espectáculos

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

¡Cómo nunca pensaste verla! Katty García, la recordada 'Toñita del Rímac', dejó las polémicas en la televisión y ahora vive una feliz vida en su propia empresa de limpieza, al lado de su esposa, la empresaria Karim Vidal.

Katty García fue una destacada figura de la TV peruana. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube
Katty García fue una destacada figura de la TV peruana. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube

¡Del Rímac para el mundo! Katty García fue una destacada modelo y bailarina peruana que, en su momento, estuvo envuelta en escándalos, los cuales la llevaron a formar parte de los tres realities de competencia más vistos de la televisión peruana: 'Bienvenida la tarde', 'Combate' y 'Esto es guerra'. Otro de los puntos álgidos en su carrera también fue su mediático romance con Lucho Cuellar y Jesús Rabanal, entonces jugador de Universitario. Sin embargo, el 2016 tomó la drástica decisión de alejarse de los reflectores y emprender un nuevo camino en Estados Unidos, donde formó su familia, tuvo un hijo y se casó con la empresaria Karim Vidal.

En una pasada entrevista con Trome, la popular 'Toñita del Rímac' confesó el drama que vivió al llegar al país norteamericano. “Hace dos años hice una empresa de limpieza. Yo siempre he sido bien chamba, nada me avergüenza porque empecé vendiendo cebiche", señaló la exchica reality.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel defiende compra de departamento de Lizeth Atoccsa, influencer peruana de Beca 18, y la elogia: 'Fruto de su trabajo'

lr.pe

Katty García: de los escándalos en Perú a tener su empresa en Estados Unidos

Katty García, conocida también como la ‘Toñita del Rímac’, se hizo popular por sus participaciones en los realities de competencia más recordados de la televisión peruana, donde su carisma la convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión local. Sin embargo, tras múltiples controversias mediáticas, en 2016 tomó una decisión radical: abandonar la farándula y mudarse definitivamente a Estados Unidos.

En su reciente testimonio, García confesó que el proceso de adaptación fue complejo. “No fue fácil. No hablo bien el inglés, pero no me iba a quedar sentada llorando. Decidí emprender y tener una familia”, contó. Ahora, la exmodelo celebra el éxito de su empresa de limpieza, fundada hace dos años, y destaca que su esfuerzo ha dado frutos. “Siempre he sido bien chamba. Nada me avergüenza, empecé vendiendo cebiche”, declaró.

La peruana enfatizó que su cambio de vida fue motivado por el deseo de construir un futuro más estable, lejos de las cámaras y el escándalo. “Tuve suerte, pero también la busqué. Ahora estoy disfrutando de mi hijo y mi familia”, agregó la emprendedora, quien reside junto a su esposa, Karim Vidal, y su pequeño en territorio estadounidense.

PUEDES VER: Jefferson Farfán defiende a Paolo Guerrero tras críticas por su look en fiesta de Ana Paula Consorte: 'El que no tiene se viste como quiere'

lr.pe

La familia de Katty García y su nueva vida con Karim Vidal en EE.UU.

Uno de los aspectos que más destaca Katty García en su nueva etapa es la posibilidad de vivir en un entorno familiar y saludable. Junto a Karim Vidal, empresaria peruana con quien contrajo matrimonio en Estados Unidos, ha formado una familia, la cual, lejos de sus logros empresariales, los presume como su más ansiado tesoro.

Katy García en Estados Unidos.

Katy García en Estados Unidos.

En diversas entrevistas pasadas, Katty García ha destacado públicamente el rol fundamental que cumple Karim Vidal en su vida diaria, no solo como pareja, sino también como apoyo en su faceta empresarial y personal. Asimismo, la influencer también se muestra en su cuenta de Instagram como modelo de diversas marcas independientes de Estados Unidos.

Desde sus inicios en la agrupación de cumbia Alma Bella hasta su retiro del espectáculo en 2016, Katty García ha experimentado una evolución que la llevó de los escenarios a liderar su propio negocio en el extranjero

Notas relacionadas
Katty García confiesa que fue duro mudarse a Estados Unidos y comenzar una nueva vida: “Decidí emprender”

Katty García confiesa que fue duro mudarse a Estados Unidos y comenzar una nueva vida: “Decidí emprender”

LEER MÁS
Katty García: ¿por qué la modelo abandonó el Perú y a qué se dedica en Estados Unidos?

Katty García: ¿por qué la modelo abandonó el Perú y a qué se dedica en Estados Unidos?

LEER MÁS
Katty García: ¿qué pasó con la ex chica reality tras alejarse de la televisión peruana?

Katty García: ¿qué pasó con la ex chica reality tras alejarse de la televisión peruana?

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

LEER MÁS
Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: “A veces me arrepiento de todo”

Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: “A veces me arrepiento de todo”

LEER MÁS
Katy Jara sorprende al no descartar reencontrarse con Agua Bella, pero pone una fuerte condición: "Voy porque somos luz"

Katy Jara sorprende al no descartar reencontrarse con Agua Bella, pero pone una fuerte condición: "Voy porque somos luz"

LEER MÁS
Jefferson Farfán defiende a Paolo Guerrero tras críticas por su look en fiesta de Ana Paula Consorte: "El que no tiene se viste como quiere"

Jefferson Farfán defiende a Paolo Guerrero tras críticas por su look en fiesta de Ana Paula Consorte: "El que no tiene se viste como quiere"

LEER MÁS
Edison Flores comparte conmovedor mensaje a meses del final definitivo de su matrimonio con Ana Siucho: "Sentirte libre"

Edison Flores comparte conmovedor mensaje a meses del final definitivo de su matrimonio con Ana Siucho: "Sentirte libre"

LEER MÁS
Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', revela lo más duro de ser madre primeriza tras cuestionamientos: "No lo logré"

Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', revela lo más duro de ser madre primeriza tras cuestionamientos: "No lo logré"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

Espectáculos

Actor peruano que triunfa en México regresa a Lima y queda fascinado al probar ceviche en un mercado: “¡Esto es otra cosa!”

Actor peruano que triunfa en México regresa a Lima y queda fascinado al probar ceviche en un mercado: “¡Esto es otra cosa!”

Renzo Schuller y Mathias Brivio protagonizaron tenso momento en vivo en 'Esto es Guerra': "No seas sinvergüenza"

¡Orgullo nacional! Susana Baca se conmueve al recibir Premio a la excelencia en los Latin Grammy 2025: “Me encuentro muy feliz”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota