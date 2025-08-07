¡Del Rímac para el mundo! Katty García fue una destacada modelo y bailarina peruana que, en su momento, estuvo envuelta en escándalos, los cuales la llevaron a formar parte de los tres realities de competencia más vistos de la televisión peruana: 'Bienvenida la tarde', 'Combate' y 'Esto es guerra'. Otro de los puntos álgidos en su carrera también fue su mediático romance con Lucho Cuellar y Jesús Rabanal, entonces jugador de Universitario. Sin embargo, el 2016 tomó la drástica decisión de alejarse de los reflectores y emprender un nuevo camino en Estados Unidos, donde formó su familia, tuvo un hijo y se casó con la empresaria Karim Vidal.

En una pasada entrevista con Trome, la popular 'Toñita del Rímac' confesó el drama que vivió al llegar al país norteamericano. “Hace dos años hice una empresa de limpieza. Yo siempre he sido bien chamba, nada me avergüenza porque empecé vendiendo cebiche", señaló la exchica reality.

Katty García: de los escándalos en Perú a tener su empresa en Estados Unidos

Katty García, conocida también como la ‘Toñita del Rímac’, se hizo popular por sus participaciones en los realities de competencia más recordados de la televisión peruana, donde su carisma la convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión local. Sin embargo, tras múltiples controversias mediáticas, en 2016 tomó una decisión radical: abandonar la farándula y mudarse definitivamente a Estados Unidos.

En su reciente testimonio, García confesó que el proceso de adaptación fue complejo. “No fue fácil. No hablo bien el inglés, pero no me iba a quedar sentada llorando. Decidí emprender y tener una familia”, contó. Ahora, la exmodelo celebra el éxito de su empresa de limpieza, fundada hace dos años, y destaca que su esfuerzo ha dado frutos. “Siempre he sido bien chamba. Nada me avergüenza, empecé vendiendo cebiche”, declaró.

La peruana enfatizó que su cambio de vida fue motivado por el deseo de construir un futuro más estable, lejos de las cámaras y el escándalo. “Tuve suerte, pero también la busqué. Ahora estoy disfrutando de mi hijo y mi familia”, agregó la emprendedora, quien reside junto a su esposa, Karim Vidal, y su pequeño en territorio estadounidense.

La familia de Katty García y su nueva vida con Karim Vidal en EE.UU.

Uno de los aspectos que más destaca Katty García en su nueva etapa es la posibilidad de vivir en un entorno familiar y saludable. Junto a Karim Vidal, empresaria peruana con quien contrajo matrimonio en Estados Unidos, ha formado una familia, la cual, lejos de sus logros empresariales, los presume como su más ansiado tesoro.

Katy García en Estados Unidos.

En diversas entrevistas pasadas, Katty García ha destacado públicamente el rol fundamental que cumple Karim Vidal en su vida diaria, no solo como pareja, sino también como apoyo en su faceta empresarial y personal. Asimismo, la influencer también se muestra en su cuenta de Instagram como modelo de diversas marcas independientes de Estados Unidos.

Desde sus inicios en la agrupación de cumbia Alma Bella hasta su retiro del espectáculo en 2016, Katty García ha experimentado una evolución que la llevó de los escenarios a liderar su propio negocio en el extranjero