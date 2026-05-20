Alejandro Merino aseguró que Aguilar le prometió el pago, alegando problemas financieros previos, pero ahora, con su regreso a la televisión, espera que cancele la deuda pendiente. | Foto: difusión

Alejandro Merino aseguró que Aguilar le prometió el pago, alegando problemas financieros previos, pero ahora, con su regreso a la televisión, espera que cancele la deuda pendiente. | Foto: difusión

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Adolfo Aguilar regresó a la conducción. El actor y director de cine fue contratado para acompañar a Ethel Pozo en 'La granja VIP Perú', tras la salida de Yaco Eskenazi del reality de convivencia. Uno de los primeros famosos en hablar del tema fue, justamente, Alejandro Merino, su expareja.

A través de sus redes sociales, Alejandro Merino felicitó al expresentador de 'Yo soy' por su nuevo trabajo en Panamericana Televisión y aprovechó para exigirle el pago de la deuda que mantiene con él desde hace varios años.

Exnovio de Adolfo Aguilar vuelve a exponer al conductor

El 6 de mayo, el joven empresario aseguró que Adolfo Aguilar le había comentado que no podía pagarle los S/10.000 que le debe porque estaba en la bancarrota. Sin embargo, ahora que regresó a la televisión, ya debería saldar la deuda pendiente.

Exnovio de Adolfo Aguilar expone al conductor de televisión. Foto: TikTok

"Querido Adolfo Aguilar, ahora que ya tienes trabajo (por cierto, te felicito), supongo que ya vas a tener para pagarme el dinero que me debes. Te recuerdo que aún no recibo ningún tipo de pago a mi cuenta por el monto pendiente. En su momento entendí, como en algún momento me mencionaste, estabas quebrado y no tenías trabajo, pero ahora ya lo tienes. Por favor, procede a cancelar tu deuda conmigo", sostuvo en sus cuentas personales.

Asimismo, Alejandro Merino compartió conversaciones que tuvo con Aguilar, quien se defendió al asegurar que la empresa que contrató sus servicios desapareció del mercado. "La verdad que no me acuerdo de lo que me comentas. BigBang ya no existe… quebró y dejo muchas deudas, pero puedes comunicarte con Sandro, ojalá soluciones", respondió el presentador de televisión.

Por otro lado, Merino aclaró que nunca ha trabajado directamente para la empresa de Adolfo Aguilar, sino que tiene su propio negocio, el cual brindó servicios de investigación de mercados para productos cinematográficos, naming, preferencias, estadísticas, cast y profiles film.