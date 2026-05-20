HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sporting Cristal vs Junior EN VIVO: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores 2026
Sporting Cristal vs Junior EN VIVO: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores 2026     Sporting Cristal vs Junior EN VIVO: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores 2026     Sporting Cristal vs Junior EN VIVO: minuto a minuto del partido por Copa Libertadores 2026     
Espectáculos

Exnovio de Adolfo Aguilar le exige que le pague tras enterarse que consiguió trabajo en ‘La granja vip’ y expone chats

Alejandro Merino, expareja de Aguilar, lo felicitó por su nuevo trabajo, pero también exigió el pago de una deuda de S/10.000 que el conductor mantiene desde hace años.


Alejandro Merino aseguró que Aguilar le prometió el pago, alegando problemas financieros previos, pero ahora, con su regreso a la televisión, espera que cancele la deuda pendiente.
Alejandro Merino aseguró que Aguilar le prometió el pago, alegando problemas financieros previos, pero ahora, con su regreso a la televisión, espera que cancele la deuda pendiente. | Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Adolfo Aguilar regresó a la conducción. El actor y director de cine fue contratado para acompañar a Ethel Pozo en 'La granja VIP Perú', tras la salida de Yaco Eskenazi del reality de convivencia. Uno de los primeros famosos en hablar del tema fue, justamente, Alejandro Merino, su expareja.

A través de sus redes sociales, Alejandro Merino felicitó al expresentador de 'Yo soy' por su nuevo trabajo en Panamericana Televisión y aprovechó para exigirle el pago de la deuda que mantiene con él desde hace varios años.

PUEDES VER: ‘La granja VIP Perú’ cambió de horario para competir contra ‘Esto es guerra’: ¿cómo les fue en el rating?

lr.pe

Exnovio de Adolfo Aguilar vuelve a exponer al conductor

El 6 de mayo, el joven empresario aseguró que Adolfo Aguilar le había comentado que no podía pagarle los S/10.000 que le debe porque estaba en la bancarrota. Sin embargo, ahora que regresó a la televisión, ya debería saldar la deuda pendiente.

Exnovio de Adolfo Aguilar expone al conductor de televisión. Foto: TikTok

Exnovio de Adolfo Aguilar expone al conductor de televisión. Foto: TikTok

"Querido Adolfo Aguilar, ahora que ya tienes trabajo (por cierto, te felicito), supongo que ya vas a tener para pagarme el dinero que me debes. Te recuerdo que aún no recibo ningún tipo de pago a mi cuenta por el monto pendiente. En su momento entendí, como en algún momento me mencionaste, estabas quebrado y no tenías trabajo, pero ahora ya lo tienes. Por favor, procede a cancelar tu deuda conmigo", sostuvo en sus cuentas personales.

Asimismo, Alejandro Merino compartió conversaciones que tuvo con Aguilar, quien se defendió al asegurar que la empresa que contrató sus servicios desapareció del mercado. "La verdad que no me acuerdo de lo que me comentas. BigBang ya no existe… quebró y dejo muchas deudas, pero puedes comunicarte con Sandro, ojalá soluciones", respondió el presentador de televisión.

Por otro lado, Merino aclaró que nunca ha trabajado directamente para la empresa de Adolfo Aguilar, sino que tiene su propio negocio, el cual brindó servicios de investigación de mercados para productos cinematográficos, naming, preferencias, estadísticas, cast y profiles film.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
‘La granja VIP Perú’ cambió de horario para competir contra ‘Esto es guerra’: ¿cómo les fue en el rating?

‘La granja VIP Perú’ cambió de horario para competir contra ‘Esto es guerra’: ¿cómo les fue en el rating?

LEER MÁS
¡Ni los chicos reality! Toñizonte impacta al revelar el jugoso sueldo de los participantes de ‘La granja VIP Perú’: “Por eso no quieren irse”

¡Ni los chicos reality! Toñizonte impacta al revelar el jugoso sueldo de los participantes de ‘La granja VIP Perú’: “Por eso no quieren irse”

LEER MÁS
Pablo Heredia se pronuncia por primera vez sobre su impactante eliminación en ‘La granja VIP Perú’: “No paro de llorar desde que salí”

Pablo Heredia se pronuncia por primera vez sobre su impactante eliminación en ‘La granja VIP Perú’: “No paro de llorar desde que salí”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gino Assereto responde con firmeza tras fuerte pelea entre Jazmín Pinedo y Jota Benz: "No le veo sentido..."

Gino Assereto responde con firmeza tras fuerte pelea entre Jazmín Pinedo y Jota Benz: "No le veo sentido..."

LEER MÁS
Leonard León, exesposo de Karla Tarazona, se pronuncia sobre boda de Christian Domínguez: "Si estás totalmente seguro..."

Leonard León, exesposo de Karla Tarazona, se pronuncia sobre boda de Christian Domínguez: "Si estás totalmente seguro..."

LEER MÁS
Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

LEER MÁS
‘La granja VIP Perú’ cambió de horario para competir contra ‘Esto es guerra’: ¿cómo les fue en el rating?

‘La granja VIP Perú’ cambió de horario para competir contra ‘Esto es guerra’: ¿cómo les fue en el rating?

LEER MÁS
Organizadores del Vibra Perú 2026 arremeten contra Corazón Serrano por retirarse del festival y los acusa de querer sacar del evento a otros artistas peruanos

Organizadores del Vibra Perú 2026 arremeten contra Corazón Serrano por retirarse del festival y los acusa de querer sacar del evento a otros artistas peruanos

LEER MÁS
Novia de André Carrillo revela que quiso terminar con él y expone fuertes episodios: “Humillar, engañar, faltar el respeto”

Novia de André Carrillo revela que quiso terminar con él y expone fuertes episodios: “Humillar, engañar, faltar el respeto”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025