Ana Paula Consorte sorprende al compartir foto junto a Paolo Guerrero y aviva rumores de reconciliación

La brasileña sorprendió al compartir una fotografía junto a Paolo Guerrero. Foto: Composición LR

La brasileña sorprendió al compartir una fotografía junto a Paolo Guerrero. Foto: Composición LR

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Ana Paula Consorte volvió a llamar la atención en redes sociales luego de mostrarse nuevamente junto a Paolo Guerrero, semanas después de confirmar públicamente el fin de su relación.

En una publicación difundida por la brasileña, aparece el delantero de la Selección Peruana y otros familiares durante una salida a un restaurante miraflorino. Además, la modelo añadió un detalle sobre la fotografía, lo que terminó alimentando los rumores de una posible reconciliación.

Publicación de Ana Paula Consorte. Foto: Instagram

¿Reconciliación a la vista? Ana Paula reaparece junto a Paolo Guerrero en cena familiar

A través de sus historias de Instagram, Ana Paula Consorte publicó una fotografía donde aparece junto a Paolo Guerrero durante una cena en un conocido restaurante de comida Nikkei, ubicado en Miraflores.

En la imagen también aparece la hija mayor de la brasileña. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el corazón que la modelo colocó sobre la publicación.

La publicación surge semanas después de que la influencer confirmara su ruptura con el ‘depredador’ y de las recientes apariciones públicas en las que ambos coincidieron.

Ana Paula y Paolo Guerrero vuelven a seguirse en redes sociales

Otro detalle que usuarios notaron recientemente es que Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero han vuelto a seguirse en Instagram.

Tras confirmar el fin de su relación a finales de marzo, ambos habían dejado de seguirirse en redes sociales. Además, la modelo brasileña eliminó de su perfil varias fotografías y videos donde aparecía junto al futbolista, dejando únicamente publicaciones relacionadas con ella y sus hijos.

Perfil de Instagram de Ana Paula Consorte

Sin embargo, actualmente algunas imágenes junto al futbolista de Alianza Lima volvieron a aparecer en el perfil de Ana Paula, situación que terminó alimentando aún más las especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente sobre una eventual reconciliación.