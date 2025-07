Cristian Rivero rompió su silencio tras confirmarse que no formará parte del regreso de 'Yo Soy', el popular programa concurso que volverá a las pantallas en 2025 luego de tres años de ausencia. La nueva temporada estará encabezada por Franco Cabrera como conductor, junto a Diana Sánchez, y contará con un jurado renovado integrado por Carlos Alcántara, Jely Reátegui y el regreso de Ricardo Morán, quien estuvo desde la primera edición.

Sin embargo, una de las novedades que más ha llamado la atención es la ausencia de Cristian Rivero, quien no solo fue el rostro principal del programa por años, sino que terminó su relación laboral con Latina en medio de una demanda. A pesar de ello, en una reciente entrevista con Infobae Perú, el también actor se refirió con afecto al espacio televisivo que condujo por tanto tiempo: “Hay ciclos que se van cerrando y hay otros ciclos que empiezan, este es un nuevo ciclo. Yo les deseo la mejor de las suertes. A mí, Yo soy me encanta, es un formato lindo y la gente lo disfruta mucho”, expresó.

Cristian Rivero celebra el regreso de 'Yo soy'

Cristian Rivero se mostró emocionado por el regreso de 'Yo soy' a la televisión peruana en 2025. El actor y conductor destacó la relevancia del programa no solo por su impacto en el público, sino también por el beneficio que representa para los artistas y el equipo que lo hace posible. Además, resaltó que muchos de sus colegas tendrán la oportunidad de continuar trabajando en un proyecto que valora el talento.

“Yo encantado de que haya regresado un formato como este, como 'Yo soy', en la televisión. Me encanta. Uno, porque hay gente amiga que va a tener continuidad laboral haciendo ese proyecto, lo cual me parece chévere. Y dos, me parece que es un formato que pone en valor al talento, al ciudadano de a pie, que tiene ese talento de imitar y le ha cambiado la vida a muchas personas”, comentó Rivero en entrevista con Infobae Perú.

Cristian Rivero elogia a Franco Cabrera como nuevo conductor de 'Yo soy'

Por otro lado, al ser consultado sobre Franco Cabrera, quien asumirá la conducción de 'Yo soy' en su reemplazo, Cristian Rivero no dudó en reconocer sus cualidades como artista y comunicador. “Franco es un chico súper talentoso, improvisador. Actúa con chispa, con carisma. Creo que tiene un montón de condiciones que van a sumar al programa”, señaló Rivero.

Aunque dejó claro que ya no forma parte del proyecto y que no le corresponde opinar en profundidad, el exconductor expresó respeto por el equipo actual y elogió la capacidad de los nuevos integrantes. “Mira, no tendría por qué opinar, no soy parte del proyecto, no me compete, pero hay gente que le tengo mucho cariño ahí, son gente súper capaz y por algo han tomado la decisión de que Franco esté ahí, de que Carlos Alcántara, Diana (Sánchez) y Jely (Reátegui) estén ahí”, añadió.