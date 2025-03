Cristian Rivero demuestra todo su amor por Gianella Neyra: “Es la jefa en mi vida”

Frente a las cámaras de ‘Amor y fuego’, Cristian Rivero detalló que se encuentra en plena preparación de la obra ‘Una semana nada más’, donde compartirá escenario con Armando Machuca y Magdyel Ugaz. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Gianella Neyra es la productora.

Gianella Neyra y Cristian Rivero llevan juntos más de una década y a pesar que no se han casado, conforman una de las relaciones más estables dentro de la televisión peruana. El expresentador de televisión no teme demostrar que está más que feliz junto a la actriz, pues incluso bromeó sobre la dinámica que tienen actualmente trabajando juntos.

Cristian Rivero sobre Gianella Neyra

En una reciente entrevista para ‘Amor y fuego’, Cristian Rivero mencionó que está preparando la obra ‘Una semana nada más’, que se estrenará el próximo 20 de marzo en el Teatro NOS. Fue ahí donde el expresentador bromeó sobre la dinámica de trabajo que tiene con su pareja Gianella Neyra, quién es la productora de la obra.

“Es la jefa en la casa, en el trabajo, en mi vida. Gianella tiene una facilidad de liderazgo, de resolver, de crear y de concretar”, detalló muy feliz al resaltar que lleva una sólida relación con la conocida actriz.

Cristian Rivero sobre su salida de Latina

Por otro lado, Cristian Rivero también se animó a hablar sobre su salida de Latina en 2023, confirmando que sí hay un proceso legal actualmente contra el canal de televisión.

“Terminé contrato en diciembre de 2023. Además, tengo la política de que, si hay algo que conversar internamente, se mantenga ahí de manera interna. Es verdad que hay un proceso legal resolviéndose, tomándose su tiempo. Estoy pronto a sentarme a conversar. Con total sinceridad, prefiero que las cosas terminen bien siempre”, detalló sobre el tema.

Sin embargo, Cristian Rivero aclaró que su intención no es generar conflictos, sino que haya justicia por la manera en que lo despidieron. “No pasa por el tema económico necesariamente. Prefiero que las cosas terminen bien siempre, no me voy peleado de ningún sitio, pero peleo por lo que es justo”, concluyó sobre el tema.