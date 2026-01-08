HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Espectáculos

Magaly Medina reaparece y muestra su cambio tras someterse a cirugía facial en Argentina: "Aquí, ya renovada"

La conductora de televisión Magaly Medina reveló cada etapa del procedimiento de su cirugía estética y sorprendió con las fotos y videos que compartió en redes sociales,

Magaly Medina viajó a Argentina para someterse a cirugía estética. Foto: composición LR/Instagram/magaly
Magaly Medina viajó a Argentina para someterse a cirugía estética. Foto: composición LR/Instagram/magaly

Magaly Medina reapareció en redes sociales luego de someterse a su primer lifting facial, en Argentina, mostrando su notable cambio en el rostro. La conductora de ATV compartió fotos y videos en su cuenta de Instagram donde detalló cada etapa del procedimiento y cómo ha sido su recuperación. “Aquí, ya renovada luego de revitalizarme en la cámara (hiperbárica)”, escribió en la publicación que compartió.

Acompañada de su médica de confianza, Joana Bernedo, la popular 'Urraca' mostró el trabajo del cirujano argentino Andrés Freschi y explicó que, aunque todavía conserva los puntos de la operación, ya puede caminar por la ciudad siguiendo las indicaciones médicas. “El doctor ha dicho que hay que caminar, hacer ejercicio lento, pero ya estoy. Todavía no me ha quitado los puntos, nada de eso, pero ya voy caminando por la ciudad”, comentó mientras se mostraba cubierta con una pañoleta y lentes oscuros.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Magaly Medina la pasó mal: su doctora revela fuertes dolores que sufrió tras cirugía estética en el rostro

lr.pe

Magaly Medina comparte proceso de su cirugía estética en el rostro y sorprende con cambio

La conductora detalló cada uno de los momentos que vivió antes y después de su operación en una publicación en Instagram: desde las marcas en su rostro y cuello antes del quirófano, su habitación asignada para pasar la noche, la recuperación tras siete horas de intervención, hasta la sesión en cámara hiperbárica y la asistencia de su cuidadora, la Dra. Joana Bernedo.

Los seguidores de Magaly Medina conocieron cada paso de su proceso estético y quedaron sorprendidos por el cambio notorio de la conductora de televisión de 62 años. "Madre, dando rostros", "Eres de mi team retoquitos, pero con niveles", "Magaly, vas a quedar super más de lo que ya eres" y "Va a quedar hermosa", fueron algunos de los mensajes que escribieron los fans de la 'Urraca'.

PUEDES VER: Magaly Medina encara a Paco Bazán y le aclara por qué no criticó a María Pía por trabajar con Paolo Guerrero: 'No tengo un doble discurso'

lr.pe

Magaly revela la razón por la que prefirió operarse en Argentina

En su cuenta oficial de Instagram, Magaly Medina explicó a sus seguidores por qué decidió realizar su cirugía facial fuera del país: “Porque los resultados que vi allá no me gustaron, así que por eso buscamos a un médico fuera del país”, afirmó. La conductora presentó además a su doctora, Joana Bernedo, quien estuvo a cargo de su seguimiento.

Magaly detalló que la elección del especialista se hizo tras una evaluación minuciosa: el cirujano argentino elegido realiza solo tres operaciones por semana y está especializado en deep plane facelift, técnica que permite un reposicionamiento de grasa y músculos profundos, logrando un rostro natural sin apariencia estirada como en cirugías tradicionales.

Notas relacionadas
Magaly Medina la pasó mal: su doctora revela fuertes dolores que sufrió tras cirugía estética en el rostro

Magaly Medina la pasó mal: su doctora revela fuertes dolores que sufrió tras cirugía estética en el rostro

LEER MÁS
Magaly Medina encara a Paco Bazán y le aclara por qué no criticó a María Pía por trabajar con Paolo Guerrero: “No tengo un doble discurso”

Magaly Medina encara a Paco Bazán y le aclara por qué no criticó a María Pía por trabajar con Paolo Guerrero: “No tengo un doble discurso”

LEER MÁS
Magaly Medina revela la razón por la que prefirió operarse en Argentina y no en Perú

Magaly Medina revela la razón por la que prefirió operarse en Argentina y no en Perú

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Karen Dejo revela que fue operada tras regresar de viaje con su novio: “Tenía un poquito de miedo”

Karen Dejo revela que fue operada tras regresar de viaje con su novio: “Tenía un poquito de miedo”

LEER MÁS
Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

LEER MÁS
Amy Gutiérrez confirma su relación con el cantante José Carlos García y comparten romántico beso en redes sociales

Amy Gutiérrez confirma su relación con el cantante José Carlos García y comparten romántico beso en redes sociales

LEER MÁS
Magaly Medina la pasó mal: su doctora revela fuertes dolores que sufrió tras cirugía estética en el rostro

Magaly Medina la pasó mal: su doctora revela fuertes dolores que sufrió tras cirugía estética en el rostro

LEER MÁS
Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

LEER MÁS
Paco Bazán enfrenta a periodista Fernando Díaz por revelar denuncia de su expareja: “Su mascota tiene más gracia que él”

Paco Bazán enfrenta a periodista Fernando Díaz por revelar denuncia de su expareja: “Su mascota tiene más gracia que él”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Estas oficinas de Reniec tendrán horario extendido de 12 horas durante el verano: revisa qué trámites puedes hacer

Yeap Ban Har: “El cerebro humano está diseñado para ser matemático”

Espectáculos

Exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ muestra su avanzado embarazo y sus seguidores se emocionan: “¡Qué hermosa estás!”

Débora Goytizolo, expareja de Jairo Concha, acusa al futbolista de buscar reducir la pensión de alimentos de su hijo

Melania Urbina comparte emotivo mensaje tras despedirse de su hija que vive en México: “Nos toca volar por separado”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025