Magaly Medina reapareció en redes sociales luego de someterse a su primer lifting facial, en Argentina, mostrando su notable cambio en el rostro. La conductora de ATV compartió fotos y videos en su cuenta de Instagram donde detalló cada etapa del procedimiento y cómo ha sido su recuperación. “Aquí, ya renovada luego de revitalizarme en la cámara (hiperbárica)”, escribió en la publicación que compartió.

Acompañada de su médica de confianza, Joana Bernedo, la popular 'Urraca' mostró el trabajo del cirujano argentino Andrés Freschi y explicó que, aunque todavía conserva los puntos de la operación, ya puede caminar por la ciudad siguiendo las indicaciones médicas. “El doctor ha dicho que hay que caminar, hacer ejercicio lento, pero ya estoy. Todavía no me ha quitado los puntos, nada de eso, pero ya voy caminando por la ciudad”, comentó mientras se mostraba cubierta con una pañoleta y lentes oscuros.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

Magaly Medina comparte proceso de su cirugía estética en el rostro y sorprende con cambio

La conductora detalló cada uno de los momentos que vivió antes y después de su operación en una publicación en Instagram: desde las marcas en su rostro y cuello antes del quirófano, su habitación asignada para pasar la noche, la recuperación tras siete horas de intervención, hasta la sesión en cámara hiperbárica y la asistencia de su cuidadora, la Dra. Joana Bernedo.

Los seguidores de Magaly Medina conocieron cada paso de su proceso estético y quedaron sorprendidos por el cambio notorio de la conductora de televisión de 62 años. "Madre, dando rostros", "Eres de mi team retoquitos, pero con niveles", "Magaly, vas a quedar super más de lo que ya eres" y "Va a quedar hermosa", fueron algunos de los mensajes que escribieron los fans de la 'Urraca'.

Magaly revela la razón por la que prefirió operarse en Argentina

En su cuenta oficial de Instagram, Magaly Medina explicó a sus seguidores por qué decidió realizar su cirugía facial fuera del país: “Porque los resultados que vi allá no me gustaron, así que por eso buscamos a un médico fuera del país”, afirmó. La conductora presentó además a su doctora, Joana Bernedo, quien estuvo a cargo de su seguimiento.

Magaly detalló que la elección del especialista se hizo tras una evaluación minuciosa: el cirujano argentino elegido realiza solo tres operaciones por semana y está especializado en deep plane facelift, técnica que permite un reposicionamiento de grasa y músculos profundos, logrando un rostro natural sin apariencia estirada como en cirugías tradicionales.