Cristian Rivero expone a Gisela Valcárcel y revela fuertes reclamos que le hizo: "Me ha llamado la atención"

Cristian Rivero fue el reciente invitado del programa 'Habla Chino', conducido por Aldo Miyashiro en Willax TV, y sorprendió al sincerarse sobre su etapa como co-conductor de 'El Gran Show' junto a Gisela Valcárcel. Durante la entrevista, el actor y conductor reveló detalles nunca antes contados sobre su dinámica profesional con la popular ‘Señito’, incluyendo los llamados de atención que recibió en pleno set.

Lejos de alimentar una polémica, Rivero dejó en claro que aquellas correcciones fueron claves en su crecimiento profesional, y aprovechó la ocasión para agradecerle públicamente por la paciencia y el aprendizaje compartido durante los años que trabajaron juntos.

Cristian Rivero expone los fuertes reclamo que le hizo Gisela Varcárcel

En la conversación con Aldo Miyashiro, Cristian Rivero recordó que Gisela Valcárcel le llamó la atención en varias oportunidades cuando aún estaba comenzando su carrera como conductor de televisión. “Me ha llamado la atención, pero lo más importante es que me ha explicado por qué no he debido hacerlo”, relató.

Uno de los episodios más claros que mencionó fue cuando la exconductora lo corrigió por interrumpir con bromas momentos de carga emocional en el programa. “Me estás cortando el momento. Si metes el chiste, me quitas la emoción, rompes la emoción. No lo hagas aquí, hazlo acá”, fue uno de los reclamos que, según Rivero, Gisela le hizo con intención formativa.

Lejos de tomarlo como una falta, el también actor destacó la manera en que Valcárcel combinaba firmeza con enseñanza: “Era una llamada de atención por algo que no estaba correcto. Pero también había una parte en que ella me explicaba el porqué y trataba de enseñarme desde su posición”, afirmó.

Cristian Rivero cuenta la 'química' con Gisela Valcárcel cuando trabajaban juntos

Más allá de los reclamos, Cristian Rivero reconoció que la relación laboral con Gisela Valcárcel fue enriquecedora y basada en una fuerte conexión profesional. “Yo estaba al frente con ella, todo el rato con ella”, comentó. Señaló que gracias a esa cercanía constante, aprendió a leer su lenguaje corporal y anticiparse a las dinámicas del programa.

El actor también agradeció la libertad que Gisela le dio durante el tiempo que compartieron en pantalla, incluso cuando se excedía con su estilo espontáneo. “Gisela siempre ha sido súper permisiva en cuanto al tema laboral, a dejarme ser yo. A veces cruzaba la línea, era más joven, a veces no medía, pero le agradezco mucho porque las veces que me fui de mambo, me ayudó”, comentó.

Finalmente, Cristian Rivero aseguró que nunca tuvo conflictos personales con la exconductora más allá de las correcciones profesionales. “Nunca he tenido ningún enfrentamiento ni discusión, más allá que del momento”, concluyó, reafirmando el respeto y la admiración que mantiene hacia Valcárcel.