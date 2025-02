La cantante peruana Cielo Fernández ha acaparado la atención mediática en las últimas semanas tras la viralización de varios temas junto a Son del Duke. Sin embargo, en un momento importante para la orquesta leonardina, la artista optó por retirarse, lo que desató una ola de controversia debido a que su decisión se tomó de manera abrupta y sin muchas aclaraciones. A raíz de su salida, comenzaron a surgir rumores sobre un posible contrato con Corazón Serrano, información que se confirmó el 8 de febrero en un evento realizado en el Estadio San Marcos. En esta conoce, conoce más de la novel artista.

¿Quién es Cielo Fernández y cómo se repuso del fracaso?



Cielo Fernández es una prometedora cantante de 18 años originaria de Chiclayo, Lambayeque. Desde su infancia, ha demostrado una profunda pasión por la música y el arte, destacándose no solo en el canto, sino también en la danza, con un especial interés por la marinera y el tondero.



Su debut en televisión ocurrió a los 15 años, cuando participó en el programa de imitación ‘Yo Soy’, donde intentó emular a la reconocida Susan Ochoa. Aunque no logró avanzar en el casting, su determinación no flaqueó. En 2022, regresó al concurso de Latina para interpretar a la española Paloma San Basilio. Tras cantar ‘Por qué me abandonaste’, la participante mostró su crecimiento vocal y su tenacidad en el ámbito musical.

Cielo Fernández dejó la balada por la cumbia



Posteriormente, en mayo de 2024, Cielo Fernández se unió a la agrupación Son del Duke después de un largo casting. En la orquesta, la joven se convirtió en la protagonista de varios éxitos. Temas como ‘Mix Qué bonito / Ay amor’ y ‘Mix Qué bello’ alcanzaron millones de reproducciones en YouTube, consolidando su popularidad y ganándose el cariño del público.



A inicios de 2025, la cantante anunció su salida de Son del Duke, agradeciendo la oportunidad que le brindaron. Sin embargo, la orquesta emitió un comunicado que reveló un incumplimiento de contrato, lo que generó especulaciones sobre su llegada a Corazón Serrano.



Ahora, como parte de una de las agrupaciones más emblemáticas de la cumbia peruana, Cielo Fernández comienza una nueva etapa en su carrera musical. Su incorporación ha suscitado gran expectativa entre los seguidores del grupo, quienes ansían verla brillar junto a sus compañeras en los próximos conciertos y producciones de Corazón Serrano. Edwin Guerrero adelantó que pronto lanzarán dos nuevos temas en su voz para que la norteña tenga un mejor repertorio.

Cielo Fernández brilló en el aniversario de Corazón Serrano



En el último aniversario de Corazón Serrano, la cantante Cielo Fernández fue presentada por todo lo alto. Aunque estuvo un poco nerviosa, la norteña tuvo una correcta presentación. Mientras muchos aplaudieron por sumarse a la fila de la agrupación piurana, otros la cuestionaron duramente en redes sociales por irse de Son del Duke. Sin embargo, la joven siente que tomó la mejor decisión.

“Quiero expresar mi más profundo y sincero agradecimiento por la oportunidad de unirme a esta extraordinaria familia. Es un verdadero honor formar parte de una agrupación tan prestigiosa y cargada de historia, y me siento inmensamente afortunada de poder aportar mi talento y, al mismo tiempo, aprender de cada uno de ustedes”, indicó Fernández en sus redes sociales.