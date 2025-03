Cristian Rivero revela extraña reacción en su rostro que afecta su salud: “Los nervios existen”

Cristian Rivero, reconocido actor, sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram una inesperada reacción en su rostro que lo ha preocupado. La pareja de Gianella Neyra reveló que ha estado lidiando con una extraña reacción en su rostro que se manifiesta cada vez que enfrenta situaciones que lo sacan de su zona de confort.

El exconductor de 'Yo soy' se prepara para el estreno de su primera comedia teatral, 'Una semana nada más', en la que compartirá escenario con Magdyel Ugaz y Armando Machuca.

Cristian Rivero cuenta extraña reacción en su rostro

Cristian Rivero reapareció en su cuenta de Instagram para compartir una preocupante situación de salud. El exconductor de televisión reveló que, cada vez que enfrenta nuevos desafíos profesionales, sufre episodios de dermatitis, una condición que aparece como respuesta al estrés y los nervios previos a sus proyectos.

El actor explicó que, en los momentos previos a un nuevo reto, sufre episodios de dermatitis, una condición que le ha ocurrido en varias ocasiones. "Aquí una verdad impopular… desde un tiempo a aquí, cada vez que estoy a punto de hacer algo que me saca de mi zona de confort, la dermatitis llega. Me sucede más veces de las que quisiera admitir. Los nervios existen, a pesar de que el escenario y yo no seamos ajenos, y el cuerpo habla", escribió el exconductor en su publicación.

Post de Cristian Rivero. Foto: Instagram

Cristian Rivero está próximo a estrenar la obra de teatro 'Una semana nada más', junto a Magdyel Ugaz y Armando Machuca, bajo la dirección de Raúl Zuazo. En su mensaje, pidió apoyo a sus seguidores y aseguró que, a pesar de su condición, está entusiasmado por asumir este nuevo reto. "Hoy estrenamos 'Una semana nada más' y la dermatitis no se hizo esperar. Mi primera comedia, qué nervios ¡Manden su buena onda por aquí!! Un abrazo para todos", expresó.

Cristian Rivero compartió algunas fotos de su dermatitis. Foto: Instagram

La demanda de Cristian Rivero contra Latina Televisión

Además de su nuevo desafío en el teatro, Cristian Rivero también atraviesa un proceso legal contra Latina Televisión tras la finalización de su contrato en diciembre de 2023. En una reciente entrevista con 'Amor y fuego', el presentador aseguró que su salida del canal no fue en malos términos, pero que inició acciones legales para defender lo que considera justo.

"Terminó un contrato en diciembre de 2023, tengo la política de que si hay algo que conversar a la interna, hay que mantenerlo a la interna", declaró Cristian Rivero, aclarando que su demanda no está relacionada con un tema económico. Sin embargo, admitió que hubo diferencias que lo llevaron a tomar esta decisión. "Prefiero que las cosas terminen bien siempre, no me voy peleado de ningún sitio, pero peleo por lo que es justo", enfatizó.