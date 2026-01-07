HOYSuscripcion LR Focus

EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
Espectáculos

Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

El influencer Valentino Palacios no dudó en mostrar su nuevo auto en TikTok, un logro que dedica a su familia. Su madre y, especialmente, su abuela Candela celebraron orgullosas este triunfo.

El 6 de enero, Valentino Palacios reveló en TikTok detalles de su auto nuevo.
El 6 de enero, Valentino Palacios reveló en TikTok detalles de su auto nuevo. | Foto: composición LR/Instagram/valentinopalacioss

Valentino Palacios sigue dando de qué hablar. Tras poner en pausa su presencia en televisión luego del final de la temporada 2025 de 'Esto es guerra', el influencer sorprendió a sus seguidores al mostrar en redes sociales su nuevo y lujoso auto, un logro que celebró con evidente emoción después de mucho esfuerzo.

Con apenas 20 años, el tiktoker atraviesa un momento de éxito rotundo. Además de estrenar carro, fue confirmado como la más reciente incorporación de 'Zentral', el canal digital liderado por Nicola Porcella y ElZein, que promete revolucionar el streaming. Sus fans celebran cada paso de su carrera, pues se ha consolidado como una figura querida por su carisma y ocurrencias.

Valentino Palacios estalla contra Patricio Parodi por perder la final de 'Esto es guerra' ante Kevin Díaz: '¡Ya jubílate!'

lr.pe

Valentino presume en redes sociales su lujoso auto nuevo

El 6 de enero, Valentino compartió en TikTok un video donde mostró este importante paso a sus miles de seguidores. En las imágenes no solo aparece el lujoso auto, sino también su madre y su abuela, la popular Candela, quien no pudo ocultar la emoción al ponerse al volante.

"Todo esfuerzo tiene su recompensa", señaló el influencer de 20 años, quien se hizo popular por su contenido de humor con frases como "Oye qué tienes" y "Tumba la fiesta". Asimismo, subrayó que el triunfo no solo era personal, sino también pensado para sus seres más cercanos. "Y lo mejor es la comodidad de mi familia", sentenció la personalidad de internet, quien siempre ha mostrado el fuerte vínculo que tiene con su mamá y su abuela.

Valentino Palacios, figura de 'EEG', rompe su silencio tras ser acusado de criticar a Pol Deportes: 'Me perjudica'

lr.pe

Usuarios reaccionan al nuevo auto de Valentino Palacios

En redes sociales las reacciones no se hicieron esperar. Decenas de usuarios felicitaron a Valentino no solo por estrenar un auto nuevo, sino también por mantener siempre presente a sus familiares. "No hizo daño a nadie, no se metió con nadie, no habló de nadie y, lo mejor, no pidió moradito. Y siempre pensando en su familia", comentó una internauta.

El nuevo logro del integrante de 'Esto es guerra' también motivó a otros seguidores, quienes compartieron sus propios sueños de brindar comodidades a sus seres queridos. "Ojalá pudiera comprar primero una casa a mi mamá y después un carro. Lo decreto", se leyó en TikTok.

