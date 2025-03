El conductor y actor Cristian Rivero rompió su silencio sobre la demanda que ha entablado contra Latina Televisión. En una reciente entrevista con 'Amor y fuego', el presentador dejó claro que su salida del canal no ocurrió en malos términos, pero que decidió iniciar acciones legales para defender lo que considera justo.

Rivero explicó que su contrato con Latina finalizó en diciembre de 2023 y que, aunque prefiere manejar estos temas de manera interna, la situación derivó en un proceso legal. Además, descartó que su reclamo esté vinculado a una cuestión económica y aseguró que siempre está dispuesto a dialogar con la televisora.

Cristian Rivero confirma su demanda contra Latina

La ausencia de Cristian Rivero en Latina ha generado diversas especulaciones. Sin embargo, el conductor ha sido claro en que su salida responde al término de su contrato y no a una desvinculación abrupta.

"Terminó un contrato en diciembre del 2023, tengo la política de que si hay algo que conversar a la interna, hay que mantenerlo a la interna", explicó Rivero. A pesar de su discreción, confirmó que hay un proceso legal en curso para resolver ciertas diferencias con la televisora.

El presentador también dejó en claro que su intención no es generar conflicto, pero sí hacer valer sus derechos. "No pasa por tema económico necesariamente. Prefiero que las cosas terminen bien siempre, no me voy peleado de ningún sitio, pero peleo por lo que es justo", afirmó.

Su futuro en la televisión y el teatro

Tras su salida de Latina, Cristian Rivero continúa activo en el mundo artístico. Recientemente, anunció el estreno de una nueva obra de teatro dirigida por su esposa, Gianella Neyra, proyecto en el que está completamente enfocado. "Ella es la jefa en la casa, en el trabajo, en mi vida. Gianella tiene una facilidad de liderazgo, de resolver, de crear y de concretar", elogió a Neyra.

A pesar del proceso legal en curso, el presentador no ha cerrado las puertas a posibles negociaciones con Latina. "Siempre estoy dispuesto a sentarme a conversar", reiteró, mostrando una actitud conciliadora frente al conflicto. Por el momento, Cristian Rivero no ha dado más detalles sobre su demanda, pero el proceso sigue su curso en el ámbito legal.