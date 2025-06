Cristian Rivero, reconocido conductor y actor peruano, presentó una demanda contra Latina Televisión tras su salida del canal en diciembre de 2023, un proceso que llegó a lo legal en marzo de 2025. Rivero, quien mantuvo una relación profesional con el canal durante más de una década, reveló en una entrevista que no recibió el reconocimiento formal que esperaba cuando finalizó su contrato, lo que le causó incomodidad.

En su participación en el programa 'Habla Chino' de Aldo Miyashiro en Willax TV, destacó que, a pesar de los cambios administrativos y gerenciales en Latina, una despedida más formal y respetuosa hubiera sido lo adecuado, con un cierre en su etapa que incluyera palabras de agradecimiento y buenos deseos. "Esperé hasta el último una reunión, pero no se dio", expresó.

¿Qué dijo Cristian Rivero sobre la demanda presentada contra Latina en 2025?

En cuanto a la demanda presentada en 2025, Rivero aclaró que no tiene motivaciones económicas detrás de su reclamo. "Tengo la política de que si hay algo que conversar internamente, hay que mantenerlo así. Terminó un contrato en diciembre de 2023. Prefiero que las cosas terminen bien siempre, no me voy peleado de ningún sitio, pero peleo por lo que es justo", explicó. La demanda está centrada en la defensa de los derechos laborales y el respeto a las condiciones de trabajo, más allá de cualquier discusión financiera.

Rivero también subrayó que, a lo largo de su carrera, ha tratado de mantener una postura discreta sobre sus asuntos laborales, evitando generar polémicas mediáticas. Sin embargo, considera fundamental hacer valer los principios laborales y buscar justicia dentro de la industria del entretenimiento. Según él, su objetivo con la demanda es garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores y evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro.

Cristian Rivero trabajó más de una década en Latina. Foto: RPP

¿Cuántos hijos tiene Cristian Rivero?

Cristian Rivero tiene un hijo biológico llamado Gaetano, quien nació en septiembre de 2015, fruto de su relación con la actriz Gianella Neyra. Además, Rivero ha adoptado el papel de padre de Salvador, el hijo que Gianella tuvo con su exesposo, el actor argentino Segundo Cernadas. Aunque ambos expresaron su deseo de tener una hija, este no se cumplió, y Rivero ha compartido su arrepentimiento por no haber logrado tener una niña.