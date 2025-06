Ale Fuller rompió su silencio tras las polémicas revelaciones de Pablo Heredia en 'El valor de la verdad', quien admitió haber tenido un romance con Flavia Laos y haberse besado con Mayra Goñi. En entrevista con el programa 'Amor y Fuego', la actriz negó haber sentido envidia hacia Flavia, luego de que esta expusiera mensajes reveladores en los que el actor argentino intentaba generar conflicto entre ambas.

Las declaraciones de Fuller se dan luego de la tensión generada entre Flavia Laos y la madre de Ale, Daniela Doberti, quienes protagonizaron un tenso cruce en vivo. Todo surgió a raíz de un malentendido en el que se insinuó que Ale Fuller habría interferido en la relación de Mayra Goñi con Pablo Heredia, lo que avivó aún más la controversia.

Ale Fuller negó sentir envidia de Flavia Laos

Ale Fuller desmintió a Pablo Heredia luego de que se mostraran mensajes donde él insinuaba una supuesta envidia hacia Flavia Laos. La actriz negó categóricamente haber tenido ese sentimiento y aseguró que, si hubiera sido así, no habría guardado silencio cuando se enteró del romance entre ambos. “Si en tanto tiempo decidí cuidar y proteger antes de exponer, es porque claramente no siento eso por ella”, declaró con firmeza.

Además, Fuller señaló que ha preferido manejar la situación sin recurrir a ataques o juicios. “Todo lo contrario, creo que la mejor manera con la que he podido lidiar todo esto es con la compasión, intentando entender, intentando empatizar desde el lugar que uno pueda, por más difícil que sea”, expresó, dejando en claro que su respuesta ante la controversia ha sido desde la calma y madurez.

Como se recuerda, fue la propia Flavia Laos quien mostró para 'Amor y fuego' unos mensajes de Pablo Heredia despotricando contra su expareja. “Pero no era tu amiga ni lo será nunca, te envidiaba muchísimo y si estuvo así es por pura competencia y ego. Ella no valoró lo que tenía ni cuido. Me duele que sufra, pero es por puro ego”, mencionó el argentino.

PUEDES VER: Pablo Heredia expone la inesperada reacción de Paolo Guerrero tras conversación privada por Alondra García Miró

Ale Fuller revela si terminó con Pablo Heredia por Alondra García-Miró

Pablo Heredia aseguró en 'El valor de la verdad' que su relación con Ale Fuller terminó luego de que ella descubriera mensajes entre él y Alondra García-Miró. Sin embargo, al ser consultada sobre esa versión, Ale no pudo contener la risa y puso en duda la veracidad del polígrafo. “Si es que se ha dicho que la razón ha sido por Alondra, entonces o ese polígrafo está mal calibrado, o entonces hasta el día de hoy mi expareja no entiende la razón de por qué hemos terminado”, comentó.

Asimismo, Ale Fuller aclaró que mantiene un vínculo de amistad con la expareja de Paolo Guerrero, descartando cualquier tipo de conflicto. “Alondra es mi amiga, lo ha sido desde hace muchos años y lo sigue siendo, y no ha sido por Alondra, para nada”, afirmó con contundencia.