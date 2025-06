Durante su participación en el programa 'El valor de la verdad', el actor Pablo Heredia sorprendió al revelar que fue él quien influyó directamente en la breve reconciliación entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró. El argentino aseguró que tuvo una charla amena con el futbolista en una discoteca limeña, lo que habría motivado al ‘Depredador’ a buscar una segunda oportunidad con su expareja.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El episodio relatado se remonta a 2019, cuando Heredia y García Miró compartían roles en la telenovela 'Te volveré a encontrar'. En ese contexto, la modelo peruana le confesó al actor que aún sentía algo por el delantero nacional, lo que impulsó al 'gaucho' a intervenir de manera directa, aun sin conocer personalmente a Guerrero.

La impensada reacción de Paolo Guerrero con Pablo Heredia

Según relató Pablo Heredia en 'El valor de la verdad', el encuentro ocurrió en una discoteca de Lima, donde se encontró cara a cara con Paolo Guerrero. Sin rodeos, el actor argentino decidió abordarlo y entregarle un mensaje que —según su testimonio— fue clave para reavivar el vínculo con Alondra García Miró. La reacción del futbolista lo sorprendió: lejos de incomodarse, el 'Depredador' recibió sus palabras con respeto y buena disposición.

"Le dije: ‘Che Paolo, ¿cómo estás? Yo soy Pablo, sabes que estoy trabajando con Alondra. No debería, pero quisiera decirte algo. No sé si te va a molestar, si lo vas a tomar personal, pero quiero que sepas que Alondra piensa mucho en vos y me habla mucho de vos. Te quiere. Te voy a decir eso nomás’”, relató Pablo Heredia en 'El valor de la verdad'.

El actor aseguró que el delantero del seleccionado peruano se mostró receptivo, con una actitud amable y sin rastros de molestia. “Me habló buena onda, superbuena vibra. Un tipo bien, copado, me cayó bien”, agregó. Esa noche marcaría el inicio de una breve reconciliación entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró, que volverían a estar juntos por un tiempo, antes de separarse definitivamente en 2022.

¿Paolo Guerrero celoso de Pablo Heredia?

El vínculo entre Pablo Heredia y Alondra García Miró se fortaleció durante las grabaciones de la novela 'Te volveré a encontrar', donde la actriz le confió sus sentimientos aún presentes hacia Paolo Guerrero. Motivado por su cercanía con la modelo y su deseo de verla feliz, Heredia asumió un rol inesperado: convertirse en puente entre la expareja.

El mensaje fue breve pero contundente. En palabras del propio Heredia, solo quiso transmitir lo que sentía que debía decir: que Alondra aún pensaba en Paolo y lo quería. No hubo rodeos, ni segundas intenciones. Según el actor, la reacción de Guerrero fue ejemplar, y no se generó ningún tipo de tensión pese a que ambos compartían escena con García Miró en la telenovela.

A pesar de esta intervención y la reconciliación que se dio en 2019, la historia de amor entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró no prosperó a largo plazo. La relación finalizó de manera definitiva en 2022. Poco tiempo después, el futbolista inició una nueva etapa sentimental con la brasileña Ana Paula Consorte, con quien actualmente tiene dos hijos.

Sobre la posibilidad de que Guerrero haya sentido celos por su cercanía con Alondra, Heredia fue honesto: “Posiblemente, sí, quien no está en esta carrera de actor no entiende un beso, un abrazo, que te puede dar celos, porque no sabes qué hay detrás de ese beso”. Sin embargo, aclaró que su trato siempre fue respetuoso y profesional, y que desconocía si el futbolista alguna vez estuvo en contra de que la modelo continúe actuando.