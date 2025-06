Flavia Laos brindó una entrevista para 'Amor y fuego', tras las polémicas declaraciones que Pablo Heredia ofreció en 'El valor de la verdad'. Durante la conversación, la influencer reveló chats privados que intercambió con el actor argentino, específicamente cuando decidió dar por terminada su relación con él.

En los mensajes, Flavia expresa preocupación por haber afectado a Alessandra Fuller, mientras que Pablo Heredia lanza duras críticas hacia su expareja. Según lo revelado, el actor habría insinuado que la molestia de Fuller no se debía a una traición entre amigas, sino a su propio ego herido por el vínculo que él sostuvo con Flavia.

Pablo Heredia habría buscado enfrentar a Flavia Laos y Ale Fuller

Los mensajes filtrados por Flavia Laos muestran una conversación íntima que mantuvo con Pablo Heredia el 14 de agosto de 2018, cuando su vínculo romántico llegaba a su fin. En ese intercambio, el actor argentino expresó afecto por la influencer y reconoció que la relación fue significativa para él: “Yo no me arrepiento de nada. Mientras duró fue lindo, me hiciste sentir cosas que no sentía hace muchísimo”, escribió.

Sin embargo, a diferencia de Heredia, Laos manifestaba sentirse culpable por haber afectado a Alessandra Fuller, su amiga en ese entonces, al involucrarse con su expareja. “Yo me arrepiento de haber dañado a una amiga, por lo demás fue lindo el tiempo que duró”, señaló la también actriz.

A lo largo de la conversación, se evidencian intentos de Heredia por desacreditar a Fuller, indicando que su molestia no era por la traición entre amigas, sino por motivos personales: “Pero no era tu amiga ni lo será nunca, te envidiaba muchísimo y si estuvo así es por pura competencia y ego. Ella no valoró lo que tenía ni cuido. Me duele que sufra, pero es por puro ego”, agregó.

Flavia Laos confirmó que Pablo Heredia hablaba mal de su exnovia y trataba de ponerla en su contra. No obstante, dominada por el remordimiento, decidió contarle a Ale Fuller lo ocurrido. Según explicó, ambas resolvieron sus diferencias de forma privada y acordaron no divulgar el tema públicamente.