En la edición del miércoles 11 de junio de 'Amor y fuego' en vivo, Daniela Doberti, madre de Ale Fuller, reapareció y defendió a su hija de algunas declaraciones que había dado Flavia Laos en su contra. La incomodidad de la progenitora de Fuller era evidente, pero no esperó ser encarada en vivo por la propioa Laos, quien también se enlazó con el programa de Willax vía telefónica y explotó. "No sé por qué sale a hablar. No sé por qué salen terceros", refirió la expareja de Patricio Parodi.

La participación de Daniela Doberti en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre se dio justo después de las declaraciones de Ale Fuller a 'América hoy'. La destacada actriz había arremetido en contra de Flavia por sus recientes declaraciones y calificó todo lo dicho como "una mentira descarada".

Madre de Ale Fuller y Flavia Laos protagonizan tenso enfrentamiento

'Amor y fuego' se comunicó en vivo con Daniela Doberti, madre de Ale Fuller, para que de su punto de vista acerca de las recientes declaraciones de Flavia Laos y Pablo Heredia. La mamá de Fuller se mostró sumamente molesta porque habían dejado entrever que su hija se habría metido en la relación entre Mayra Goñi y el actor argentino, lo cual, según cuenta, no tiene nada cierto. "Yo sé que ella (Flavia) se va a retractar. Es incorrecto lo que está diciendo. Sería bueno que hablen con ella", expuso Doberti.

En ese momento, Rodrigo González se puso en contacto con la exchica reality, quien reveló que en ese momento, había terminado una llamada con Ale Fuller y Mayra Goñi, donde las tres habrían aclarado todo el tema referente a Pablo Heredia. Asimismo, se mostró sumamente sorprendida por las declaraciones de Doberti, a quien no dudó en encarar en pleno programa en vivo. "¿Por qué no buscan a Ale también para que dé su opinión? ¿Por qué tiene que salir la mamá? Eso es lo que no entiendo", arremetió la actriz ante la sorpresa de la madre de Fuller.

"Ale también tiene la versión real, imagino, y pueden ir a preguntarle. ¿Por qué tienen que salir terceros a hablar por las personas?", sentenció Flavia Laos, en clara referencia a la madre de Ale Fuller.

Madre de Ale Fuller decepcionada por la actitud de Flavia Laos

Estas duras palabras de Flavia Laos hicieron mella en la madre de Ale Fuller, quien, profundamente decepcionada, optó por cortar la comunicación telefónica con 'Amor y fuego'. "¡Asuuu! Uy, no. Me incomoda cómo se está refiriendo Flavia a mí, no sé que le está pasando. En todo momento dije que ellas siguen con la amistad y que Flavia debe aclarar la situación", expresó Daniela Doberti.

"Ahora, ella (Flavia) quiere que salga Ale (a hablar) y que yo cuelgue. Yo le voy a hacer caso, ya dije lo que tenía que decir con autorización de mi hija", finalizó la madre de Ale Fuller.