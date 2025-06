.

Flavia Laos rompió su silencio con el programa 'Amor y fuego' tras las confesiones de Pablo Heredia en 'El valor de la verdad'. La influencer expresó su incomodidad y afirmó que tanto ella como sus amigas, Mayra Goñi y Ale Fuller, están indignadas luego de que el actor argentino expusiera públicamente que mantuvo vínculos románticos con las tres.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Según Laos, Pablo Heredia no fue del todo honesto al hablar sobre las relaciones que tuvo con ellas. En particular, desmintió que entre él y Mayra Goñi solo hubo un beso, como él sostuvo en el programa de Beto Ortiz. Por el contrario, aseguró que sí mantuvieron una relación sentimental, de la cual la cantante salió emocionalmente afectada.

Flavia Laos asegura que Pablo Heredia ilusionó a Mayra Goñi

En declaraciones al programa 'Amor y fuego', Flavia Laos afirmó que su amiga Mayra Goñi sí mantuvo una relación sentimental con el actor argentino, y que no se trató simplemente de un beso, como él dio a entender. Laos fue contundente al señalar que Heredia jugó con los sentimiento de la intérprete de 'Horas'. “Ilusionó a mi amiga y salió con ella. No fue solo un beso, él jugó con ella. Mi amiga estaba mal”, aseguró.

Esta versión contradice la versión de Pablo Heredia, quien explicó que su acercamiento con Mayra Goñi se dio cuando recién llegó al Perú, siendo ella la primera amiga que hizo en el país. Según su testimonio, se trató de un beso breve y sin mayor trascendencia, ya que en ese momento se encontraba atravesando un proceso emocional complicado tras el fin de una relación de nueve años.

¿Qué dijo Pablo Heredia sobre Mayra Goñi en 'El valor de la verdad'?

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Pablo Heredia reveló que el beso con Mayra Goñi ocurrió mientras estaban en una reunión. “Yo confié mucho en ella, pero era muy chibola. Nos dimos un beso cortito, sin nada más. No pasó nada, pero sentí que no estaba preparado para tener algo”, comentó.

Aunque indicó que fue un momento breve, aseguró que este episodio afectó su amistad, ya que ambos habían acordado no contárselo a nadie, pero la influencer no cumplió con lo pactado y divulgó lo ocurrido. “Lo contó en maquillaje, para mí era algo más profundo y me sentí herido”, agregó el actor.