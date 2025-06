Preguntas de Pablo Heredia en 'El valor de la verdad' parte 2: todas las respuestas del actor sobre Ale Fuller, Alondra García Miró y más

Pablo Heredia regresa al sillón rojo de 'El valor de la verdad' este domingo 15 de junio con la segunda parte de sus confesiones, generando gran expectativa entre el público. En esta nueva emisión, el actor argentino responderá preguntas que quedaron pendientes y revelará detalles sobre su vida sentimental, incluyendo su vínculo con Alondra García Miró y la ruptura con Alessandra Fuller.

El adelanto del programa muestra una de las interrogantes que dejó a muchos espectadores en suspenso fue su posible relación con Alondra García Miró. Esta pregunta apunta a un presunto triángulo amoroso que también involucraría al futbolista Paolo Guerrero, y promete ser una de las revelaciones más explosivas de la noche.

¿Qué preguntas respondió Pablo Heredia en 'El valor de la verdad' parte 2 del 15 de junio?

Este domingo 15 de junio, Pablo Heredia reaparecerá en la pantalla chica para continuar con su participación en ‘El valor de la verdad’, el programa de Beto Ortiz que ha desatado gran expectativa entre los seguidores del espectáculo. Tras dejar varias revelaciones pendientes en su primera intervención, el actor argentino regresa con nuevas confesiones sobre sus romances pasados, algunos no confirmados hasta ahora.

Una de las preguntas más esperadas que responderá es: “¿Acabó tu relación con Alessandra Fuller por Alondra García Miró?”, lo que ha generado gran revuelo en redes sociales al sugerir la existencia de un triángulo amoroso que también involucra a Paolo Guerrero. Según el avance difundido por Panamericana, Heredia no solo responderá esta interrogante, sino que también ofrecerá detalles inéditos de cómo fueron sus relaciones con figuras como Flavia Laos, Milett Figueroa y Mayra Goñi, quienes también fueron mencionadas en la primera entrega.

Pablo Heredia habla de Alondra García Miró y su ruptura con Ale Fuller

En esta segunda parte, Pablo Heredia confirma que tuvo un acercamiento con Alondra García Miró mientras ambos grababan la telenovela ‘Te volveré a encontrar’. En esa época, Alondra mantenía una relación con Paolo Guerrero, pero, según el actor, estaban atravesando una crisis. Por su parte, él aún estaba con Alessandra Fuller.

Durante la entrevista, relató que Ale descubrió mensajes sugerentes entre él y la ‘ojiverde’, lo que desencadenó un quiebre en su relación. “Le mando un mensaje. ‘Mis masajes son mejores’, le digo. ‘Ay, bueno, a ver cuándo’, me dice. Ale vio eso y se enojó”, contó el actor. Si bien no se confirmó una infidelidad, sí dejó entrever un fuerte lazo con Alondra que traspasó lo laboral.

Además, Heredia recordó una tensa discusión con Paolo Guerrero. “Yo me levanto y lo miro. Era una agresividad tan fuerte que empezamos a discutir y yo le dije: ‘No me podés hacer esto. No me podés tratar así’”, relató, aunque no especificó si fue por celos o por otro motivo.