Pablo Heredia confiesa que Ale Fuller le encontró conversación con Alondra García-Miró: "Se enojó mucho"

El argentino Pablo Heredia reveló en la segunda edición de El Valor de La Verdad que su entonces pareja Alessandra Fuller le encontró mensajes con Alondra García-Miró que desataron un intenso episodio. Contó que la conversación fue malinterpretada por Alessandra, lo cual desató una fuerte discusión entre ambos, y aseguró que eso fue uno de los detonantes para el fin de su relación de dos años.

"En una relación un poco desgastada, descuidos, más preocupados por nuestras carreras (...) Ella me pidió mi cámara para tomarse fotos y ve un screenshot de la conversación (...) Vio eso y se enojó bastante", relató. Sin embargo, explicó que aquellos mensajes con Alondra no eran de infidelidad, "No sé si con razón (el enojo) porque no le estaba coqueteando a Alondra y nunca la coqueteé (...) para mí fue en joda, chiste, además estábamos actuando como pareja", dijo.

Pablo Heredia explica los mensajes con Alondra García-Miró

Al ser consultado por Beto Ortiz sobre el contexto de las conversaciones con Alondra García-Miró, el actor afirmó que sucedieron cuando grababan la novela 'Te volveré a encontrar', producción donde ambos actuaron como pareja. Según contó, Alondra y él bromeaban muchos de las escenas, sobre todo en una donde se implicaron masajes: "Me manda un mensaje, estábamos hablando, y entonces dice hasta el c**o tus masajes (...) Me pone en el chat (...) Mis masajes son mejores le dije".

Sin embargo, aclaró que entre ellos nunca pasó nada, que aquellas bromas que se hacían eran como amigos, sobre todo porque Alondra no tenía una mala intención. "Ella es así con sus amigos, es coqueta, j¨de, no lo hace con mala intención. En realidad con Alondra éramos amigos, nunca pasó nada con ella, cero (...) Cuando Ale vio eso (los mensajes) realmente se molesto", aseguró.

Pablo Heredia habla del fin de su relación con Alessandra Fuller

Pablo Heredia confesó que la discusión con Alessandra Fuller por los mensajes con Alondra García-Miró fue una de las razones para terminar la relación, la cual ya estaba en crisis. "Bueno pasó eso tuvimos una discusión, estaba manejando el auto y me quede en la puerta de su casa, miré para arriba, me bajé del auto y le dije hasta aquí llegué", reveló. A pesar de haber contado eso, el argentino tuvo sentidas palabras de apreciación para Alessandra a quien calificó como una persona importante en su vida.