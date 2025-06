Emilio Jaime se pronunció luego de que Pablo Heredia sorprendiera al contar detalles de su pasada relación con Flavia Laos en el programa 'El valor de la verdad'. El cantante no se quedó callado y reveló que también fue invitado al programa de Beto Ortiz, pero decidió no aceptar.

Emil dejó en claro que no comparte el estilo de quienes ventilan aspectos sentimentales frente a cámaras. Aunque no mencionó directamente a Pablo Heredia, muchos interpretaron sus declaraciones como una defensa hacia su exnovia y una crítica a la exposición pública de relaciones pasadas.

Emilio Jaime opina de las confesiones de Pablo Heredia sobre Flavia Laos

Emilio Jaime reaccionó con firmeza tras la aparición de Pablo Heredia en 'El valor de la verdad'. El cantante confesó que la producción del programa también lo contactó para ofrecerle un espacio en el sillón rojo, pero su respuesta fue un rotundo no.

Emil explicó que no se siente cómodo contando detalles íntimos en televisión y que prefiere mantener su vida sentimental en privado. “No soy nadie para juzgar, pero yo no lo haría. Hay otras personas que sí lo hacen, es válido y se respeta”, declaró en entrevista con Trome.

Pablo habló de su polémica relación con Flavia Laos de 'El valor de la verdad'

Pablo Heredia sorprendió al hablar abiertamente sobre su relación con Flavia Laos en el programa de Beto Ortiz. El actor argentino recordó cómo fue su primer beso con la influencer y generó gran revuelo con sus palabras: “Estaba drogado, pero fue bonito y me enganché”.

Pablo también resaltó el carácter fuerte de Flavia, señalando que no fue una relación cualquiera. “Sí, me enganché, sentí cosas. No era una mujer más, me planteé cosas. Sí, hubo un vínculo”, declaró. Estas confesiones habrían motivado la respuesta de Emilio, quien dejó clara su incomodidad con que se ventilen estos temas en televisión.