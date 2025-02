Gisela Valcárcel, una de las figuras más icónicas de la televisión peruana, decidió incursionar en el mundo del streaming, pero su debut no salió como esperaba. La exconductora de 'El gran show' planeaba una entrevista con Mimy Succar; sin embargo, un imprevisto técnico la dejó en una situación complicada. Para sobrellevar el momento, pidió auxilio a su colega Cristian Rivero, quien se sumó a la transmisión para ayudarla.

El incidente ocurrió el miércoles 12 de febrero, cuando la madre de Ethel Pozo inició una transmisión en Instagram. Con su carismático estilo, saludó a sus seguidores y anunció con entusiasmo la esperada entrevista con Mimy Succar, ganadora de los Grammy 2025. Sin embargo, la cantante nunca se conectó, dejando a Gisela sin saber cómo manejar la situación en el entorno digital.

¿Qué le pasó a Gisela Valcárcel durante su transmisión en Instagram?

Lo que prometía ser una conversación exclusiva con Mimy Succar se convirtió en un momento de tensión para Gisela Valcárcel. A medida que pasaban los minutos, la expresentadora notó que la cantante no aparecía en la transmisión en vivo y comenzó a expresar su desconcierto.

"No sé si ella sabrá que la estoy esperando, pero no la veo. ¿Qué será que no se haya enterado, no? Sería muy gracioso que no entre", comentó Valcárcel, tratando de mantener la calma. Al notar que la situación se prolongaba, la conductora pidió ayuda a sus seguidores. "¿Alguien sabe qué pasa con Mimy? ¿Le pueden avisar que la estoy esperando?", exclamó mientras revisaba su pantalla en busca de algún indicio de conexión. La ausencia de la cantante generó incomodidad en la 'Señito', quien confesó que no se encontraba familiarizada con las herramientas digitales.

"Están todos, pero no la persona a la que estamos esperando. Dejen de reírse, por favor. No sé muchas cosas en esto. No se rían", expresó, en respuesta a los comentarios en tono de burla que comenzaban a inundar la transmisión. Mientras intentaba resolver el percance, Valcárcel se enteró de que Mimy Succar se encontraba en una actividad en Chosica, donde recibía un reconocimiento por su reciente triunfo en los Premios Grammy 2025. "No la encuentro... Por eso es que a mí estas cosas no me gustan. Si yo estuviera en un programa de televisión, ¿qué haría? Saldría del aire, mucho más fácil", dijo, evidenciando su frustración ante la situación.

Gisela Valcárcel ayuda de Cristian Rivero en su transmisión

Para tratar de calmar los ánimos y salvar su en vivo, Gisela Valcárcel recurrió a Cristian Rivero, exfigura de Latina TV. "¡Entra y sálvame! Ayúdame, pues", le pidió en plena transmisión. El exconductor de 'Yo soy' aceptó la solicitud y se conectó para acompañarla en el inesperado incidente digital. Durante la conversación, intentó explicarle la velocidad con la que avanza el mundo del streaming y lo desafiante que puede ser para quienes vienen de la televisión tradicional.

"Gisela, escúchame, ¿por qué te metes al universo digital, por favor? Nosotros somos una generación en la que la tecnología y el tema digital avanzan a una velocidad impresionante. Es como una maratón, sientes que estás en el pelotón y, de repente, sale algo nuevo y ya te quedas atrás. Volver a nivelarte es complicado", explicó Rivero con tono amigable.

Finalmente, tras unos minutos de conversación, Cristian Rivero se despidió, dejando a Gisela Valcárcel todavía algo confundida sobre cómo proceder con la transmisión. "Ahora pues, aprende, aprende", le dijo en tono de broma antes de desconectarse.